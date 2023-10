Prefeitura envia projeto para Câmara visando fornecimento de fraldas descartáveis

A prefeitura de Vitória enviou à Câmara da capital, nesta terça-feira (17), o projeto de lei que institui o Programa Municipal de Dispensação de Fraldas, destinado à dispensação e fornecimento de fraldas descartáveis aos munícipes de baixa renda e com agravo de saúde.

O anúncio contou com a presença do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini; da secretária de Saúde, Magda Lamborghini; do Procurador Geral, Tarek Moussalem; do defensor público-geral do Estado, Vinícius Chaves de Araújo; da Defensora Pública, Marina Mignoni; diretores das Unidades de Saúde, lideranças comunitárias, entre outros.

O prefeito Lorenzo Pazolini falou sobre a importância do programa e a alegria de enviar o projeto à Câmara. “Uma tarde muito feliz com a implantação do programa de dispensação de fraldas para crianças, adultos e idosos. Imagina aquele cidadão que está no grau máximo de vulnerabilidade e tem que sair de casa, baixar o aplicativo, ir até o Núcleo de Defensoria, agendar o atendimento, ingressar com a ação…quanto tempo isso demora? Quantas semanas essa criança, adulto ou idoso, que já está em uma situação de vulnerabilidade vai ter que esperar? E se ele tiver um dinheirinho ou tiver um recurso, por menor que seja, tiver um parente, ou tiver um amigo, ele vai obter essa quantia para ir ao supermercado e comprar a fralda”.

Pazolini lembrou, ainda, das solicitações recebidas pela prefeitura acerca do auxílio com a dispensação de fraldas. “Somente neste ano, foram 241 ações protocoladas aqui na prefeitura. E, nesta tarde, poder encaminhar esse projeto de lei para a Câmara de Vereadores mostra o compromisso da gestão em cuidar de quem mais precisa. Estou muito feliz com essa evolução que estamos dando. O próprio número de ações demonstra a importância desse Programa. Que nós sejamos pioneiros e possamos espalhar esse programa para todos os demais municípios do Estado”, concluiu.

“O nosso objetivo com este programa é melhorar a qualidade de vida dos nossos munícipes e facilitar o acesso dos mais vulneráveis a um insumo de suma importância para evitar outros agravos à saúde gerados pela incontinência urinária e fecal. E toda despesa ocorrerá com recursos municipais. Agradeço e parabenizo toda equipe da prefeitura que trabalhou para que esse programa fosse idealizado”, destacou a secretária de Saúde, Magda Lamborghini.

O Defensor Público Geral do Estado, Vinícius Chaves de Araújo, parabenizou a inciativa da prefeitura e destacou a importância da integração entre as instituições. “Parabéns a todos envolvidos por essa iniciativa. Um programa de acolhimento das pessoas mais vulneráveis, das pessoas que precisam de mais ajuda e do apoio estatal. Com certeza esse programa dará maior agilidade ao cidadão que precisa de fralda descartável. E não é à toa que Vitória vem se destacando no cenário nacional, tendo a saúde mais bem avaliada do país e a melhor gestão do Brasil”.

Critérios

Poderão ser beneficiários do Projeto Municipal de Dispensação de Fraldas os munícipes que atenderem aos seguintes critérios:

– ser residente e domiciliado no Município de Vitória;

– ser pessoa com perda ou diminuição da capacidade funcional de realizar o autocuidado relacionado às excreções corporais em decorrência das enfermidades catalogadas em regulamento, o qual será editado no prazo de até 90 (noventa) dias;

– ser cadastrado no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e possuir o cadastro atualizado há menos de 12 (doze) meses;

– estar cadastrado no Sistema Único de Saúde (SUS), tendo realizado os atendimentos médicos na rede municipal de saúde de Vitória;

– caso o requerente não seja o próprio munícipe beneficiário das fraldas, deverá ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos e manter com o paciente vínculo familiar/conjugal ou jurídico (mandatário, curador);

– possuir laudo médico indicando a necessidade da utilização das fraldas, tamanho e a quantidade por mês para cada paciente.

Os protocolos, fluxos e procedimentos administrativos destinados a viabilizar o cadastro dos munícipes e o fornecimento das fraldas descartáveis serão objeto de regulamentação no prazo de até 90 (noventa) dias, contados a partir da publicação desta Lei.

foto Leonardo Duarte