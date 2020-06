Prefeitura lança projeto para fomentar arte e a cultura de Anchieta

A Secretaria de Turismo, Comércio e Empreendedorismo de Anchieta (Seturce) lança mais um novo projeto, o Trama-Arte, que tem objetivo de fomentar a história, cultura e belezas da cidade por meio do artesanato. Para isso, lançou um Edital de Chamamento Público para os interessados em participar da iniciativa.

O projeto, que faz parte do Programa Anchieta Criativa e Empreendedora, irá selecionar artesãos e profissionais de trabalhos manuais anchietenses para criação de um catálogo virtual e, se possível, um catálogo impresso, das peças ou produtos criados por esse público.

Segundo o Edital, poderão participar da seleção somente pessoas físicas residentes em Anchieta, cuja comprovação se dará através dos documentos elencados no edital.

As inscrições acontecerão de forma eletrônica e presencial. Interessados poderão baixar e preencher a ficha de inscrição, juntamente com mais três anexos e enviar para o e-mail: secturismoanchieta@gmail.com. A outra opção é entregar essa documentação pessoalmente na Secretaria de Turismo ou no Centro de Referência da Assistência Social (Cras), sempre no horário das 8 às 12h. As inscrições acontecerão até às 23h59min do dia 30 de junho de 2020.

Clique aqui e confira o Edital: https://www.anchieta.es.gov.br/transparencia/documento/ver/23896/anexos