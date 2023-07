Presidente da ALES, deputado Marcelo Santos, busca prestação de serviço eficiente ao capixaba

Presidente da Assembleia Legislativa do ES envolveu servidores e parlamentares na construção de um futuro sustentável e aproximar o Parlamento da população, colocando o ES em posição de destaque

O deputado estadual Marcelo Santos, presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (ALES), está liderando um planejamento estratégico abrangente em sua gestão. O objetivo é construir um ambiente sustentável e promover resultados práticos para a população capixaba. O parlamentar prioriza a transparência e a participação cidadã para impulsionar o desenvolvimento do estado, buscando colocar o Espírito Santo em destaque no cenário nacional.

Uma das principais metas desse planejamento estratégico é capacitar os servidores da Assembleia Legislativa, fornecendo-lhes as ferramentas necessárias para atender às demandas dos capixabas de forma eficiente e sustentável. Além disso, o deputado valoriza a participação da população na tomada de decisões políticas, reconhecendo que isso é fundamental para representar verdadeiramente os interesses da sociedade.

“A tecnologia tem nos mostrado que podemos encurtar distâncias, potencializar nossa produção e aumentar a capacidade de dar transparência aos atos públicos, como já vemos os resultados na Assembleia após a implementação do Ales Digital, que acabou com o processo em papel na Casa e já economizamos mais de R$ 12 milhões”, comentou o presidente.

A transparência também é um pilar importante desse planejamento. Marcelo Santos defende a prestação de contas e o acesso às informações como fundamentais para a democracia. Portanto, estão sendo implementadas medidas para ampliar ainda mais a transparência do Legislativo.

Outra preocupação do deputado é o desenvolvimento sustentável. Em parceria com especialistas e organizações ambientais, estão sendo elaboradas estratégias para promover práticas sustentáveis dentro da Assembleia Legislativa, reduzindo o impacto ambiental e preservando os recursos naturais do Espírito Santo.

Mas o planejamento estratégico vai além do âmbito legislativo. Reconhecendo a importância dos gestores municipais no contato direto com a população capixaba, Marcelo Santos busca fortalecer o trabalho dos prefeitos e vereadores. Por meio de encontros, reuniões e fóruns de discussão, os gestores municipais têm a oportunidade de compartilhar experiências, trocar conhecimentos e enfrentar os desafios locais através da parceria firmada entre Associação dos Municípios do Estado (Amunes) e a Diretoria da Casa dos Municípios e também o Colégio Permanente dos Legislativos do Espírito Santo, em uma constante troca de ideias e experiências.

O deputado também está empenhado em oferecer recursos e apoio técnico aos municípios, fortalecendo suas estruturas administrativas e capacidade de gestão. Isso inclui o compartilhamento de boas práticas, a oferta de capacitação e treinamento para os gestores municipais, além do suporte, através da Casa dos Municípios, na elaboração e execução de projetos que promovam o desenvolvimento sustentável em suas regiões.

Com sua visão abrangente Marcelo Santos contribui para que o Espírito Santo se destaque cada vez mais no cenário nacional.

Pesquisa de satisfação

O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo realizou no site oficial do Poder Legislativo, uma pesquisa para avaliar os serviços prestados à população. Os resultados demonstraram que mais de 77% dos respondentes estão muito satisfeitos com o atendimento oferecido pela Casa e mais de 52% consideram como excelente a imagem que a Ales transmite ao cidadão capixaba.

O presidente Marcelo Santos considerou os resultados encorajadores. “Agradecemos a todos que participaram e expressaram sua opinião sobre nosso trabalho. É gratificante ver que mais de 77% dos respondentes estão muito satisfeitos com o atendimento oferecido pela Casa e que mais de 52% consideram a imagem da Ales como excelente. Esses números refletem o compromisso que temos em prestar um serviço de qualidade para a população capixaba, de forma transparente e eficiente. Continuaremos empenhados em aprimorar ainda mais nossos serviços e fortalecer nossa relação com os cidadãos. Obrigado pelo apoio e confiança em nosso trabalho”.

