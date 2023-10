Presidente da Assembleia e prefeito de Itapemirim garantem recursos para importantes obras

Em uma reunião realizada no Palácio Anchieta, na tarde desta quarta-feira, 4, o governador Renato Casagrande anunciou a garantia de conclusão de obras fundamentais para o município de Itapemirim, em um encontro que contou com a presença do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Santos, e do prefeito de Itapemirim, Dr. Antônio.

O destaque da reunião foi à alocação de um recurso de R$ 8 milhões para a finalização da obra do Contorno de Itaipava, bem como a construção da Calçada Cidadã, que vai interligar Itaipava a Itaoca. Essas intervenções visam não apenas aprimorar a infraestrutura, mas também garantir maior segurança para os moradores e turistas que frequentam as belas praias da região.

O governador Renato Casagrande anunciou a garantia de conclusão de obras fundamentais para o município de Itapemirim.

“O governador prometeu também a realização da Alça do Contorno, importante acesso que vai melhorar a mobilidade na região e também o acesso ao Frade e a Freira, um dos pontos turísticos da cidade e um dos cartões postais mais icônicos do Espírito Santo. São obras que vem sendo aguardadas pelos moradores há um bocado de tempo e agora vão se tornar realidade”, declarou Marcelo Santos, Presidente da Assembleia Legislativa.

O prefeito Dr. Antônio acrescentou que esses projetos representam um investimento substancial de R$ 35 milhões e vão garantir o crescimento e desenvolvimento da cidade. “Estamos muito felizes com essa notícia. Essas obras eram aguardadas há anos e vão melhorar significativamente a infraestrutura e a qualidade de vida em nosso município. É um marco para Itapemirim e seus moradores e só temos que agradecer ao apoio do presidente Marcelo Santos e do governador Casagrande.”

fotos Bruno Fritz