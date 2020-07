PRF prende detenta com três quilos de cocaína e crack em ônibus de linha

today28 de julho de 2020 remove_red_eye100

No final da tarde desta segunda-feira (27), por volta das 18h, a Polícia Rodoviária Federal prendeu uma traficante que transportava dois quilos de cocaína e um quilo de crack em um ônibus de linha. A prisão ocorreu no km 196 da BR 158, em Cruz Alta, Rio Grande do Sul.

Durante ação de combate à criminalidade, agentes da PRF abordaram um ônibus que fazia a linha Porto Alegre – Santa Rosa. Durante a fiscalização das bagagens, foram localizados dois tabletes de cocaína e um de crack escondidos na mochila de uma passageira.

A mulher, que tem 22 anos, deveria estar cumprindo prisão domiciliar. Ela disse aos policiais que levaria a droga até Santa Rosa. A traficante e as drogas foram encaminhadas à polícia judiciária em Cruz Alta.