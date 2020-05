Primeira-dama do ES foi internada após AVC

Maria Virgínia Moça Casagrande, esposa do governador do estado do Espírito Santo, Renato Casagrande, foi internada na manhã de hoje (15) após se sentir mal.

Segundo exames realizados, a primeira-dama sofreu um Acidente Vascular Cerebral – AVC – e ficará em observação todo o final de semana em um hospital particular de Cariacica.