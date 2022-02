1ª fase da Operação Maria’s de 2022 prende cinco suspeitos de violência contra mulher

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), prendeu cinco homens durante o mês de janeiro, na primeira fase da Operação Maria’s de 2022. Os detidos têm entre 27 e 37 anos e são suspeitos de praticar violência doméstica contra a mulher e crime contra a dignidade sexual da mulher. As prisões ocorreram nos municípios de Cariacica, Viana e Vitória. As equipes também cumpriram nove mandados de busca e apreensão.

Em Viana, dois homens de 27 anos foram presos, um por estupro e cárcere privado e o outro por ameaça e descumprimento de Medida Protetiva de Urgência. Em Vitória, outros dois suspeitos, ambos com 35 anos, foram presos. O primeiro, pelos crimes de ameaça e lesão corporal qualificada pela violência doméstica e familiar contra a mulher; o segundo, por ameaça e descumprimento de Medida Protetiva de Urgência. O quinto indivíduo foi preso em Cariacica, por posse ilegal de arma de fogo e munições.

Já as buscas autorizadas pela Justiça resultaram na apreensão de um revólver calibre .38, com numeração raspada e extensor, um cabo emborrachado para revólver, uma garrucha calibre. 22, uma espingarda, munições e um pé de maconha.



“A Equipe da Deam e as Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher trabalham com veemência e de maneira contínua para o enfrentamento à violência contra a mulher. Em 2022, daremos continuidade a estas operações, visando ao enfrentamento a esse tipo de violência”, frisou a titular da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher, delegada Cláudia Dematté.



por Victória Meireles, estagiária da Seção de Imprensa e Comunicação Interna (Sicoi)