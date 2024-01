Procon Guarapari registra diferença de até 160% no preço do pão francês

12 de janeiro de 2024

Com o objetivo de alertar os cosumidores sobre a variação dos preços do pão francês em Guarapari, o Procon Municipal percorreu 21 estabecimentos nos últimos dias 09 e 10, onde registrou uma diferença de até 160% nos preços do alimento.

O objetivo da pesquisa foi incentivar os consumidores a realizarem comparações de preços, antes de efetuarem a compra, proporcionando aos mesmos a oportunidade de economizar no momento de adquirir o tão querido pãozinho diário.

Entre os estabelecimentos visitados, que incluíram supermercados e padarias, funcionários do Procon Municipal se surpreenderam com uma variação expressiva de até 160% no valor do pão francês. Esse alimento essencial pode ser encontrado por preços que variam de R$ 9,97 por quilo (menor preço) a R$ 26,90 por quilo (maior preço).

É crucial ressaltar que o Procon não assume responsabilidade por possíveis alterações nos preços após a data da pesquisa. Portanto, os consumidores são incentivados a consultar as informações recentes antes de efetuarem suas compras.

Abaixo a pesquisa completa, incluindo a relação detalhada dos estabelecimentos visitados, para que os moradores de Guarapari e visitantes possam tomar decisões mais informadas e conscientes em relação aos preços do pão francês em seus locais de preferência.