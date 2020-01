Professores em Designação Temporária serão convocados pelas Superintendências Regionais

today23 de janeiro de 2020 remove_red_eye46

A Secretaria da Educação (Sedu) informa que a chamada dos candidatos classificados no Processo Seletivo para professores em Designação Temporária (DT) será realizada pelas Superintendências Regionais de Educação (SRE), via e-mail, e de acordo com a necessidade da Rede. É importante que os candidatos fiquem atentos ao e-mail informado na inscrição.

O Processo Seletivo é referente aos editais: nº 41/2019 para professores habilitados; nº 42/2019 para os não habilitados e nº 43/2019 para os que desejam atuar em cursos técnicos da Educação Profissional. A remuneração varia de R$ 1.220,30 a R$ 3.732,67.

O resultado pode ser conferido no site www.selecao.es.gov.br.

Mais informações pelos telefones (27) 3636-7667/ 3636-7666.