Profissionais da saúde de Anchieta e outros servidores irão refazer teste da Covid-19

30 de abril de 2020

Após quinze dias da realização dos primeiros testes rápidos, os profissionais da saúde e outros servidores de Anchieta novamente irão passar por exames de testagem rápida para detecção do novo coronavírus (Covid-19). A Prefeitura de Anchieta irá realizar mais uma vez os exames em todos profissionais da saúde, da gerência de segurança pública e social, além dos fiscais de obras e posturas.

Segundo o coordenador do Laboaratório Municipal, Aristides Antônio do Nascimento Júnior, ontem (29) e hoje (30) já foram realizados 240 testes rápidos. Conforme a Vigilância Epidemiológica Municipal, todos foram negativos para a Covid-19.

Na primeira testagem cerca de 650 profissionais da saúde de Anchieta realizaram o teste, além de outros servidores. A Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria de Saúde (Semus), adquiriu 1.500 testes rápidos com recursos próprios no valor de R$ 192 mil. Na primeira testagem, os servidores que deram positivo para a Covid-19 foram afastados do trabalho, isolados e monitorados pelas equipes de saúde. Os familiares e as pessoas que eles tiveram contato também foram isolados e monitorados pela Secretaria de Saúde.

Os testes serão realizados no Laboratório Municipal e, conforme a secretária da pasta, Jaudete Frontino De Nadai, irão seguir um cronograma pré-estabelecido. “Iremos testar todos os profissionais que trabalham na secretaria de Saúde, os que atuam na Guarda Municipal, os que trabalham como salva-vidas, os fiscais da fazenda, da Defesa Civil Municipal e os profissionais do Hospital e Maternidade Anchieta (Mepes)”, elencou.

De acordo com um levantamento da Secretaria de Saúde, o município está investindo inicialmente cerca de R$ 500 mil com aquisição de equipamentos, materiais de proteção para os servidores que atuam no combate à pandemia, testes rápidos, álcool gel, entre outros produtos.

RECOMENDAÇÃO: A Secretaria de Saúde recomenda que as pessoas só saiam de casa se for extremamente necessário. Se precisar sair, usar máscaras, lavar as mãos constantemente com água e sabão ou usar álcool em gel.