Programa Vitória da Castração Animal ultrapassa marca de 5 mil procedimentos

today2 de julho de 2023 remove_red_eye96

O Programa Vitória da Castração Animal alcançou a marca de 5.253 procedimentos (até 30 de junho) desde a sua criação, em agosto de 2021.

Desse total, 63% das intervenções são referentes a atendimentos a protetores independentes, público-alvo prioritário da iniciativa, e 17% foram para população em situação de vulnerabilidade, cumprindo assim o objetivo do programa estabelecido no decreto municipal. Com isso, a estimativa é de que 70 mil animais deixaram de nascer.

Compromisso

O fato de a grande maioria dos atendimentos, 3.309 (até 30 de junho), ter sido voltada a esse grupo demonstra que o objetivo do Vitória da Castração Animal de reduzir o quantitativo de animais errantes e em situação de abandono tem sido cumprido.

“O Vitória da Castração Animal demonstra o comprometimento e o respeito da gestão do prefeito Lorenzo Pazolini com a causa animal. Conseguimos ultrapassar a marca dos 5 mil procedimentos, desde janeiro, quando iniciamos os procedimentos, e vamos trabalhar para avançar ainda mais”, explica o secretário de Meio Ambiente de Vitória, Tarcísio Foeger.

“A grande maioria dos procedimentos foi destinada ao público-alvo prioritário dos protetores. Isso muito nos alegra, porque esse grupo é o nosso maior parceiro na tarefa de reduzir o quantitativo de animais errantes, que é o objeto do Vitória da Castração Animal”, ressalta a subsecretária de Qualidade Ambiental e Bem-estar Animal, Cristiane Stem.

Parceiros do programa

Os protetores independentes são os grandes parceiros do Programa Vitória da Castração Animal, que foi instituído pelo Decreto Municipal 19.816/2021, e constitui a primeira política pública de controle populacional de cães e gatos estabelecida com fluxo contínuo e permanente no município de Vitória.

Os protetores independentes precisam residir em Vitória e possuir sob sua tutela um mínimo de sete animais.

Também são públicos-alvo do programa: munícipes em situação de vulnerabilidade social, que possua sob sua tutela um máximo de seis animais; Organizações Não Governamentais (ONGs), pessoa jurídica de direito privado, devidamente constituída, que tenha como objeto de atuação a proteção, defesa e bem-estar animal, independente de número de animais sob sua tutela, com comprovada atuação no Município de Vitória; moradores em geral, independente de renda, que possua sob sua tutela um máximo de seis animais.

Mais informações sobre o programa estão em https://bemestaranimal.vitoria.es.gov.br/

Painel de Castração

Os moradores da capital contam com o Painel da Castração para acompanhar o andamento dos dados atualizados sobre o programa. O portal é mais uma ferramenta de transparência da administração municipal.

foto André Sobral