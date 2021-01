Proibido plásticos descartáveis em estabelecimentos comerciais de São Paulo

Os estabelecimentos comerciais da capital paulista agora estão proibidos de fornecer itens descartáveis de plástico aos clientes. Quem não cumprir a lei poderá ser multado entre R$ 1 mil e R$ 8 mil e, em caso de reincidência, o local pode ser fechado. O objetivo é evitar o descarte destes materiais que acabam poluindo o meio ambiente.

De acordo com dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe) a média histórica de descarte de material reciclável no Brasil, referente ao período anterior à 2008, aponta que 31% do lixo brasileiro era composto por material que poderia ter sido reciclado. Em 2020, a proporção subiu para 35%. Segundo a entidade, a pandemia fez com que as pessoas passassem a consumir mais plástico.

A medida passou a valer no primeiro dia de 2021 e agora bares, restaurantes, padarias, hotéis, pousadas e clubes noturnos não podem mais utilizar utensílios plásticos. Itens como copos, talheres e pratos terão de ser substituídos por material biodegradável ou reutilizável.

Os canudos plásticos também estão proibidos não só na capital, mas em todo o estado.



Fonte CNN Brasil