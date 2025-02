Projeto do deputado Wellington Callegari cria Rota das Águas

Três municípios e um distrito foram contemplados com a proposta

O turismo do Espírito Santo ganhou mais um polo, com a aprovação do Projeto de Lei 677/2023, de autoria do deputado estadual Wellington Callegari (PL). Os municípios de Vargem Alta, Iconha, Alfredo Chaves e o distrito de Matilde estão dentro da Rota das Águas e entram no mapa de novos investimentos do governo do Estado.

Callegari, autor da lei, comentou sobre a importância da criação da Rota das Águas: “O projeto é essencial e um esforço em conjunto da Assembleia Legislativa para que o governo sancione propostas como essas, um reconhecimento institucional do potencial econômico de toda a região com vocação turística. É o início de um caminho para que os agricultores, comerciantes e as famílias que vivem do artesanato tenham mais facilidade para obter recursos junto aos órgãos oficiais e da iniciativa privada, o que vai gerar emprego e renda para boa parte da população”, sublinhou.

Capacitação turística e Infraestrutura

O deputado também enfatizou que investimentos em infraestrutura e capacitação são primordiais para a consolidação do turismo nos municípios de Vargem Alta, Iconha, Alfredo Chaves e do distrito de Matilde: “Aprovar a Rota das Águas é uma iniciativa muito positiva; agora, o Estado tem que chegar com infraestrutura e qualificação pessoal para explorar ao máximo os serviços e as belezas naturais da localidade. É bom lembrar que, com a sanção do projeto, a região vai entrar oficialmente no radar do turismo estadual e nacional. Dessa forma, é preciso ter estradas boas, sinalização correta e pessoas bem preparadas, o que vai resultar em desenvolvimento econômico e crescimento organizado”.

Com o Projeto de Lei aprovado, o próximo passo é a sanção do governador Renato Casagrande e a publicação do ato no Diário Oficial, o que deve acontecer nos próximos dias.