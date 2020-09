PSB vai lançar Bruno Lamas à Prefeitura da Serra no dia 12

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) vai realizar no próximo dia 12, das 9 às 12 horas, no Singo’s Clube, em Jardim Limoeiro, a convenção que irá lançar o deputado estadual Bruno Lamas como candidato à Prefeitura da Serra na eleição do próximo dia 15 de novembro.

Na ocasião, além de confirmar o nome do deputado à disputa majoritária, o partido irá definir os candidatos a vice-prefeito e à eleição proporcional (para vereador). Os candidatos que irão concorrer a uma vaga na Câmara Municipal da Serra terão seus números sorteados.

Também será decidida a coligação do partido na corrida pela prefeitura e ocorrerá a delegação de poderes à Executiva municipal para definir a propaganda eleitoral do partido no rádio e na TV.

Além do PSB, a pré-candidatura de Bruno Lamas deve ser apoiada por PV, Avante e DEM. E há conversas avançadas com o Cidadania.

Atualmente, a chapa dispõe de 26 pré-candidatos a vereador, mas esse número poderá mudar até a convenção.

“Estamos focados na montagem de um plano de governo que garanta a melhoria da qualidade de vida da população da Serra. Para isso, vamos reunir um bom time de profissionais”, antecipou o deputado.

O diagnóstico com os problemas e soluções do município foi apontado pelo PSB, que concluiu no dia 10 de agosto o “Conversa com o 40 – Serra Conectando Ideias e Projetos”, após realizar seminários virtuais e presenciais de formação política nas 13 regiões da cidade.

O prazo das convenções começou no último dia 31 e vai até o dia 16, respeitando o novo calendário eleitoral prorrogado pela Emenda Constitucional 107/2020, em decorrência da pandemia de Covid-19.

O encontro do PSB, inclusive, apesar de ser presencial, vai atender às recomendações médicas e sanitárias, com distanciamento dos pré-candidatos e o uso de máscaras.

Primeiro

O partido do governador Renato Casagrande lançou, em convenção realizada na última segunda-feira (dia 31/08), de forma virtual, o administrador de empresas e diretor licenciado do Ifes, André Sampaio, como candidato a prefeito de Montanha.

Sampaio foi o primeiro candidato ao Executivo municipal a ser lançado pelos socialistas. Ele contará com os apoios do DEM, PP, Cidadania e Podemos.