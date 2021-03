Qualificar ES | Abertas 5.000 vagas exclusivas de cursos on-line e gratuitos para as mulheres

Começaram nesta segunda-feira (08), Dia Internacional da Mulher, as inscrições para o Qualificar ES Mulher On! Serão 5.000 vagas distribuídas em 10 opções de cursos on-line e gratuitos para mulheres residentes do Espírito Santo com acesso à internet. As inscrições seguem até o dia 19 de março.



A oferta é uma parceria da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, que realiza o Programa Qualificar ES, com a Vice-Governadoria do Estado, que desenvolve o Programa Agenda Mulher. “Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, eu quero dizer para as mulheres e meninas do Espírito Santo, que essa é uma grande oportunidade! O Agenda Mulher, junto do Qualifica ES Mulher, oferece 5.000 vagas de cursos totalmente gratuitos. Digo sempre que tenho muito orgulho de ser a primeira mulher vice-governadora do Espírito Santo, porque eu soube aproveitar o meu lugar de fala. Aproveite e abrace essa chance como possibilidade de mudança e se qualifique”, disse a vice-governadora do Estado, Jacqueline Moraes.

O secretário de Estado da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Tyago Hoffmann, comentou sobre a oferta das vagas no Dia Interacional da Mulher: “essa é uma forma de continuar o objetivo da Secti e da Vice-Governadoria no empoderamento da mulher capixaba. Celebrar uma data tão importante e marcante não só para as mulheres, mas para todos nós, oferecendo cursos gratuitos e a distância é incentivar a independência da mulher por meio do conhecimento e da geração de renda”, pontuou.

As mulheres vão poder escolher entre 10 opções de cursos e se inscrever em dois. As inscrições são realizadas no site do Qualificar ES (www.qualificar.es.gov.br). O edital de seleção com todas as informações já está disponível para acesso no site. Podem se inscrever mulheres que morem em qualquer lugar do Estado, que tenham mais de 16 anos e acesso à internet.

Os cursos acontecem no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), no site do Qualificar ES, e as aulas podem ser feitas em qualquer horário, por meio de smartphones, tablets e computadores. Os alunos têm acesso a apostilas para download, participam de fóruns de discussão e recebem certificação após a conclusão dos cursos.

Veja as opções de cursos:

CURSOS QUALIFICAR ES MULHER ONLINE CARGA HORÁRIA VAGAS Assistente de tecnologia da Informação 120h 500 Auxiliar Administrativo 120h 500 Bolos e suas variações 120h 500 Costura 120h 500 Emprendedorismo e Inovação 120h 500 Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas 120h 500 Maquiagem 120h 500 Marketing Digital para seu negócio 120h 500 Segurança do Trabalho 120h 500 Word e Excel 120h 500 TOTAL 5.000

Por Samantha Nepomuceno