Qualificar ES abre 5.500 vagas em cursos on-line exclusivos para as mulheres

today17 de novembro de 2020 remove_red_eye68

As mulheres que residem no Espírito Santo e tem mais de 16 anos poderão se qualificar gratuitamente pelo Programa Qualificar ES. O Programa abre 5.500 vagas nessa quarta-feira (18) exclusivas para elas. É o Qualificar ES Mulher, ramificação do Programa, que pela primeira vez oferece cursos on-line. Antes da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) a ramificação só oferecia cursos presenciais.

Elas vão poder escolher entre 11 opções de cursos e se inscrever em dois. As inscrições são realizadas no site do Qualificar ES (www.qualificar.es.gov.br) e podem ser feitas até o dia 25 de novembro. O edital de seleção com todas as informações já está disponível para acesso no site. Podem se inscrever mulheres que morem em qualquer lugar do Estado, que tenham mais de 16 anos e acesso à internet.

Os cursos acontecem no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), no site do Qualificar ES, e as aulas podem ser feitas em qualquer horário, por meio de smartphones, tablets e computadores. Os alunos têm acesso a apostilas para download, participam de fóruns de discussão e recebem certificação após a conclusão dos cursos.

Veja as opções de cursos:

CURSOS QUALIFICAR ES MULHER ONLINE CARGA HORÁRIA VAGAS Assistente de Tecnologia da Informação 120h 500 Auxiliar Administrativo 120h 500 Bolos e Suas Variações 120h 500 Digital Influencers: Marketing de Influência 120h 500 E-Commerce 120h 500 Fotografia 120h 500 Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas 120h 500 Hamburgueria Gourmet 120h 500 Marketing Digital para o seu Negócio 120h 500 Panificação 120h 500 Word e Excel 120h 500 TOTAL 5.500

A oferta inédita é uma parceria da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), que realiza o Programa Qualificar ES, com a Vice-Governadoria do Estado, que desenvolve o Programa Agenda Mulher.

A subsecretária de Educação Profissional, Solange Maria Batista de Souza, comentou sobre o retorno do Qualificar ES Mulher: “Nós trabalhávamos com as comunidades de forma presencial, mas com a pandemia da Covid-19 tivemos que interromper todo o planejamento de 2020. A previsão era de ofertarmos 4 mil vagas este ano. Nesse sentido, uma forma de compensarmos essa ausência nas comunidades, foi oferecer essas 5.500 vagas exclusivas as mulheres capixabas com cursos a distância”, pontuou a subsecretária.

Solange Maria Batista de Souza também falou sobre a importância do empoderamento da mulher durante a pandemia. “As mulheres têm corrido mais riscos nesse período de isolamento social. Nós tivemos muitos casos de aumento de violência doméstica e de separação dos casais. Com os cursos gratuitos o Governo do Estado vai garantir a qualificação profissional das nossas jovens, das nossas mulheres. Isso é uma forma de darmos empoderamento cada vez maior para essas mulheres e elas garantirem sua própria geração renda, porque é a partir daí que muitas conquistam a independência financeira”, afirmou.