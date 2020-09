Quase 90% dos casos de Covid-19 já foram curados em Anchieta

today23 de setembro de 2020 remove_red_eye55

Em Anchieta, 88% dos pacientes infectados pelo novo coronavírus (Covid-19) já estão curados. A informação é da Secretaria de Saúde do município, com base nos dados do Boletim Epidemiológico publicado ontem (22). Dos 867 casos confirmados, 766 já foram diagnosticados curados.



No município a faixa etária com maior número de casos confirmados é entre 30 e 49 anos. Desde o início da pandemia foram registrados 22 óbitos. O mais recente ocorreu ontem, um senhor de 76 anos, morador da comunidade de Itaperoroma Baixa. Seguindo a regra no país, homens são maioria dos casos positivos em Anchieta.



A Secretaria de Saúde de Anchieta reforça que os cuidados para evitar o contágio da doença devem ser rigorosamente mantidos, pois o vírus ainda circula e os hábitos de higiene, uso de máscara e distanciamento social ajudam no controle.