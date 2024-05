Rapper Comanche lança álbum ‘Positividade’

Em 22 de março de 2024, o cenário musical foi agraciado com o lançamento do álbum ‘Positividade’ pelo rapper Comanche. Disponível nas principais plataformas digitais, o álbum é uma coletânea de cinco faixas distintas, incluindo as já populares “Mundo de Terror” e “Saber Viver”, além de novidades como “Lute, Acredite e Tenha Fé”, “Positividade” e “Mar que Encanta”.

O álbum ‘Positividade’ se destaca por sua abordagem sonora inovadora, que navega por temas profundos como a valorização da vida, a superação de adversidades e a inabalável esperança. Comanche busca, através deste trabalho, proporcionar uma experiência musical que não apenas entretenha, mas também inspire e motive os ouvintes a encontrar luz mesmo nos momentos mais sombrios.

Acompanhando o lançamento do álbum, Comanche presenteou seus fãs com o videoclipe da faixa “Mar que Encanta”, disponível em seu canal oficial do YouTube. A música é uma ode às deslumbrantes praias do Rio de Janeiro e um manifesto pela preservação marinha, visando inspirar as futuras gerações a valorizar e proteger o ecossistema local. O videoclipe, com sua trilha sonora envolvente e imagens que capturam a serenidade da natureza, serve como um lembrete poético da urgência em conservar as belezas naturais.

Produzido pela CR Produções e com a assinatura artística de Comanche, “Mar que Encanta” é mais do que uma canção; é um chamado à ação ambiental, um convite à contemplação e um símbolo de respeito pela natureza.

Comanche continua comprometido em criar projetos que elevem a vida e disseminem mensagens positivas, reforçando seu papel como um artista que transcende a música para tocar corações e mentes.

Para explorar mais sobre o artista e suas obras:

Visite o canal oficial no YouTube: ComancheRapper

Acesse o site oficial: comancherapper.com