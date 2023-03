Recorde de aprovação do carnaval de Anchieta por turistas

Com destaque para a programação, a segurança e a hospitalidade do povo anchietense, a maioria dos turistas que vieram curtir o município classificou o carnaval de Anchieta como ótimo. Também aumentou o gasto e a permanência dos visitantes. Os dados são da Pesquisa Identificação de Perfil do Turista (Carnaval/2023) realizada pela Consulting do Brasil – Inteligência e Pesquisa para a Secretaria de Estado de Turismo.

Os números mostram que a aprovação dos serviços – tanto públicos quanto privados – ofertados no carnaval de Anchieta é recorde. Na média, para 74% dos turistas tudo foi ótimo: a sensação de segurança pública (77,5%), a limpeza pública (70,8%), a hospitalidade (83,2%), a gastronomia (82,4%) e a programação do carnaval (70,1%). A sinalização turística é ótima para 61,8%.

Ocorreu um aumento da quantidade de turistas capixabas no carnaval de 2023, se comparado ao carnaval de 2020, subindo de 45,6% para 52%. Em seguida, vieram para Anchieta visitantes de Minas Gerais (38,2%) e do Rio de Janeiro (9,8%).

Novo perfil

A pesquisa revelou uma significativa mudança no perfil socioeconômico dos viajantes: caiu de 21,2% para 7,8% a quantidade daqueles que estão na faixa etária entre 18 a 25 anos. Por outro lado, cresceu de 20,6% para 32% a faixa etária de 31 a 40 anos. O nível de escolaridade dos turistas também mudou completamente: em 2020, apenas 21,2% tinham ensino superior. Já em 2023, eles são 46,6%.

Mais satisfeitos com Anchieta, mais qualificados e com renda familiar maior, os turistas decidiram ficar mais tempo (em média sete dias ante os cinco em 2020); gastar mais com alimentação (subindo de R$ 640,51 para R$ 1.450), com hospedagem (saltando de R$ 1.094,50 para R$ 3.070) e com as compras, que quase dobraram (de R$ 485,63 para R$ 858,95). O gasto médio individual diário cresceu de R$ 79,25 para R$ 113,19.

O prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, celebrou a retomada das atividades turísticas e o aumento da circulação de dinheiro no comércio e na prestação de serviços da cidade. “O turismo é estratégico para a economia das famílias anchietenses. Por isso é um ponto importante do Programa Anchieta Criativa e Empreeendedora”, disse.

“Esse resultado vem depois de anos de trabalho e qualificação dos empresários e dos servidores para elevar o nível do que a cidade oferece para os turistas e os moradores, pois tendo moradores satisfeitos é que conseguimos o mais alto índice de aprovação justamente para a hospitalidade (83,2%).

foto Jonas Pereira