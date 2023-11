Regularização fundiária é tema de reunião em Itapemirim

today14 de novembro de 2023 remove_red_eye107

Itapemirim promoveu uma reunião entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), Assentamento Nova Safra e a prefeitura municipal, para tratar sobre “regularização fundiária”, onde foi apresentada a situação sobre o processo de posse definitiva dos assentados.

Estiveram presentes o prefeito de Itapemirim, Dr. Antônio Rocha; a Superintendente do Incra-ES, Maria da Penha Lopes dos Santos, acompanhada da equipe técnica; representantes da Deputada Federal, Jack Rocha; do Deputado Estadual, João Coser; os vereadores Alcione Amorim e Erasto Costa; Secretários Municipais, o Presidente da Associação de Moradores do Assentamento Nova Safra, José Carlos, acompanhado de seu vice e diretoria; e dezenas de famílias assentadas.

A Superintendente do Incra destacou a importância dessa união entre os assentados que se organizam em torno dos objetivos coletivos, e se colocou à disposição das famílias em, ao lado do município, seguir lutando pelos direitos desses munícipes.

Na ocasião, o prefeito anunciou que a região vai ganhar um CRAS, com serviços como Cadastro Único e outros, e aproveitou para apresentar aos presentes o local que está em fase final de reforma. Além disso enfatizou que deseja levar para a localidade uma unidade de saúde, e destacou que já tem um espaço adequado para isso. “Nós temos total compromisso com vocês”, destacou.

Local onde será o CRAS | Safra (em reforma).

O presidente da associação, José Carlos, aproveitou para anunciar aos associados que a prefeitura e o assentamento estão fechando uma parceria em que o município irá disponibilizar combustível e condutor para que o trator da associação realize os atendimentos em suas propriedades, alavancando assim os resultados em suas colheitas. “Estamos documentando, e em breve estará concretizado”, disse.

Os secretários envolvidos na reunião explanaram sobre os serviços disponíveis e os que estão em fase de implantação. “O Dr. Antônio colocou como prioridade que a secretaria de interior cuidasse e melhorasse os acessos das agrovilas”, enfatizou Júlio César Carneiro, que destacou que já teve bons resultados. Já Romulo Sobrosa, Secretário de Interior, enfatizou que o município está regularizando a comercialização de produtos derivados do leite, o que vai abrir espaço para os produtores locais venderem dentro e fora da cidade.