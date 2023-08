Releitura capixaba “O patinho feio” celebra um ano no Teatro de Guaçuí

Peça, de José Celso Cavalieri, será apresentada neste sábado (19), no Teatro Fernando Torres, com entrada gratuita

Após ser apresentado em Vitória, Serra, Viana e Cariacica, a releitura do ator e diretor José Celso Cavalieri para o clássico “O patinho feio”, que está comemorando um ano em cartaz, chega à Guaçuí, dentro da programação do 23º Festival Nacional de Teatro. A peça será apresentada neste sábado (19), às 14h, no Teatro Fernando Torres, com entrada gratuita.

“O Patinho Feio” é uma comédia infantil, que retrata a proteção de Dona Pata ao filho que, por ser diferente, é discriminado pelos irmãos e pelos demais animais. Já adolescente, ele tenta sobreviver às loucuras dessa etapa da vida: as implicâncias, a preocupação da mamãe para que os filhos ficassem unidos e também com sua própria saúde. Quais serão os destinos desses famosos personagens?

Baseada no clássico de Hans Christian Andersen, a montagem capixaba leva o público a diversas reflexões, a partir de situações hilárias e atuais que remontam essa nova versão. “O público da peça é formado em sua maioria por crianças, e esse público é multiplicador das informações que recebe, por isso incluímos temas importantes, como a insegurança e até o medo, para que eles entendam a mensagem passada e levem adiante os ensinamentos”, declara José Celso Cavalieri.

Em cena os atores Joelma Neves, Jonata Jones, Lu Gonçalves e Nara Gomes. Neia Gonçalves assina a operação de som e José Celso Cavalieri a de luz.

O Festival Nacional de Teatro de Guaçuí tem produção assinada pelo Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira.

Serviço

Festival Nacional de Teatro de Guaçuí

Peça “O Patinho Feio”, da Cia Teatral JC (ES)

Data: 19/08 (sábado), às 14h

Local: Teatro Fernando Torres

Entrada gratuita.

Classificação livre