Renato Casagrande assina Ordem de Serviço para reforma do DML

today11 de agosto de 2020 remove_red_eye27

O governador Renato Casagrande assinou, na manhã desta terça-feira (11), a Ordem de Serviço para obras de reforma do Departamento Médico Legal (DML), em Vitória. A solenidade foi transmitida ao vivo pelas redes sociais. A obra comportará a reforma dos laboratórios de necropsia e histopatologia, com investimento total de R$ 2.786.153,19. O prazo de execução das obras é de 300 dias.

Casagrande destacou que o investimento faz parte do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, que tem como prioridade a redução e a elucidação de homicídios. “Vamos reformar a sala de necropsia para dar condições adequadas de trabalho aos nossos servidores e mais conforto aos capixabas em um momento de dor, além do laboratório de histopatologia, que assim vamos ter condições de apurar melhor a causa mortis. Estamos melhorando permanentemente as condições de trabalho das nossas forças de segurança”, afirmou.

Entre as ações voltadas à segurança pública está a retomada das aulas de forma virtual do Curso de Habilitação de Sargentos (CHS) da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, anunciada nessa segunda-feira (10), entre outras medidas fundamentais de reaparelhamento das forças de seguranças e de enfrentamento à criminalidade.

“Este é mais um grande investimento da nossa equipe de Governo. Receber as pessoas em um momento de aflição no DML com dignidade é muito importante. Mais do que isso, os novos exames vão ajudar os delegados a elucidar determinados crimes. Então, agradecemos, mais uma vez, esse investimento na área de Segurança Pública, que é muito importante”, comentou o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho.

O delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, também agradeceu a iniciativa do Governo do Estado. “O laboratório de histopatologia tem uma importância fundamental na elucidação de causa mortis. Nem toda causa mortis é aparente, dessa forma, é preciso fazer exames científicos, então, esse laboratório vai nos proporcionar essa elucidação. É também uma reforma pra dar dignidade aos médicos legistas que trabalham na necropsia. Na sua primeira administração, o governador fez a primeira parte do investimento e agora está fazendo a segunda parte. Os laboratórios do DML, o Departamento e a Polícia Civil agradecem ao senhor”, disse.

Obras

No laboratório de histopatologia será possível realizar a elaboração de análises e exames de materiais, como peças, secreções, líquidos, entre outros. A área total será de 126,50 metros quadrados e abrange o local onde funcionava um arquivo. A reforma do laboratório de necropsia foi projetada devido à necessidade de melhoria das condições de trabalho e higiene do local, inclusive atendimento à RDC nº 50 da ANVISA, visando promover maior infraestrutura para suas instalações. Grande parte do valor desse contrato destina-se à implantação do sistema adequado de climatização dos ambientes.

O diretor-presidente do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), Luiz Cesar Maretto, garantiu o empenho na reforma do local: “Nós sabemos da importância do DML e vamos nos esforçar para entregar a obra o mais rápido possível”, pontuou.