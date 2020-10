Renato Casagrande entrega kits esportivos para contemplados pelo Bolsa Atleta

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), realizou, nesta terça-feira (13), a entrega dos kits esportivos para os atletas e paratletas de alto rendimento contemplados pelo programa Bolsa Atleta. A solenidade no CT Jayme Navarro de Carvalho, em Vitória, teve a presença do governador Renato Casagrande e do secretário de Estado, Júnior Abreu, além de alguns dos esportistas contemplados. O evento seguiu todos os protocolos sanitários exigidos pelos órgãos de Saúde para prevenção do novo Coronavírus (Covid-19).

Os kits entregues servirão para identificação dos atletas capixabas durante as competições, além de reforçar a imagem do programa Bolsa Atleta em níveis estadual, nacional e internacional. Cada um dos contemplados recebeu uma mochila, duas camisas, uma bandeira do Espírito Santo, um boné, adesivos, broche e um conjunto de agasalho, contendo calça e jaqueta.

Esta é a primeira vez em três anos que os atletas contemplados pelo Bolsa Atleta recebem kits como esse. O total do investimento na aquisição desses materiais foi de quase R$ 60 mil e vai beneficiar atletas de diversas modalidades esportivas, como vôlei de praia, natação, handebol, tênis, tiro esportivo, atletismo, canoa havaiana, boxe, ginástica rítmica, bodyboard, entre outros.

Em sua fala, o governador Casagrande lembrou que a rotina dos atletas também foi afetada pela pandemia. “Estamos atravessando um momento de dificuldade e o esporte foi um dos segmentos mais prejudicados. E os atletas foram bastante afetados, pois os eventos esportivos ficaram proibidos e ainda seguem com restrições. Conseguimos criar uma convivência com a pandemia, mas infelizmente não temos uma cura de forma rápida. Temos a mentalidade de não paralisar nenhum programa e o esporte é uma de nossas prioridades, como o Bolsa Atleta e os kits que estamos entregando hoje”, pontuou.

Casagrande prosseguiu: “Além de não paralisarmos as obras de infraestrutura, como a do Kleber Andrade que está praticamente pronto. Sempre falei que o esporte faz a gente vencer nossos medos, ultrapassar barreiras, criar vínculos sociais e moldar o nosso caráter. Hoje vocês estão recebendo kits que para que possam representar nosso Estado da melhor forma possível e levar nossas cores ao alto do pódio.”

Apoio fundamental

Durante o evento, o secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu, fez questão de reforçar a importância do programa e de investimentos como esse para os atletas e paratletas capixabas. Ele destacou ainda que o benefício continuou sendo pago durante toda a pandemia, exatamente para apoiar os atletas durante esse período difícil.

“Atletas de alto rendimento, como os contemplados pelo Bolsa Atleta, vivem, em sua maioria, para o esporte. Então, é fundamental que o governo os apoie em tudo que for possível. Entregar esses kits hoje é mostrar para eles que são importantes para o Estado também”, frisou o secretário.

Medalhista de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019, a ginasta Natalia Gaudio foi a responsável por fazer o agradecimento em nome dos atletas.

“Sabemos que carregamos essa responsabilidade de representar o Espírito Santo e o Brasil nas competições. Receber um kit como esse, com mochila, uniforme, a blusa que iremos usar, os botons, a bandeira, faz com que a gente se sinta cada vez mais parte de um time, que é o time capixaba. Fico muito feliz em poder representar os outros atletas e de saber que nas próximas competições nós já estaremos equipados, podendo levar o nome do Estado e do Bolsa Atleta, que é um apoio e um auxílio que faz toda a diferença no nosso dia a dia”, celebrou a ginasta.

Os atletas que não participaram da solenidade podem retirar os kits na Sesport. As entregas vão ocorrer entre quarta e sexta-feira, das 14h às 17h30, e todos os dias da próxima semana, das 9h às 11h30.

Bolsa Atleta

Neste ano, o Programa Bolsa Atleta beneficia 121 atletas e paratletas de alto rendimento, com auxílio financeiro mensal que varia de acordo com a categoria do atleta, dentro do edital, sendo R$ 500 (estudantil), R$ 1.500 (nacional), R$ 2 mil (internacional) e R$ 4 mil (olímpico).O investimento total da Secretaria no programa é de R$ 2,1 milhões.

O valor recebido pelo atleta pode ser utilizado para cobrir gastos com alimentação, assistência médica, odontológica, psicológica, nutricional e fisioterápica, medicamentos, suplementos alimentares, transporte urbano ou para participar de treinamentos e competições, além de aquisição de material esportivo.