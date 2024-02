Ressaca de carnaval nesta sexta e sábado em Anchieta

Quem disse que a folia acabou? Em Anchieta neste final de semana, pós-carnaval, tem programação musical na sede e no balneário de Castelhanos. O objetivo é movimentar a economia local com a participação dos turistas que costumam estender a estadia no município após o feriado carnavalesco.

Na sede haverá apresentações musicais na Praça dos Imigrantes nesta sexta (16), a partir das 20h30 e no sábado (17) no Centro, no Projeto Rua Viva, a partir das 22h. Já em Castelhanos, as apresentações irão ocorrer a partir das 13h do sábado.

Conforme a Secretaria Municipal de Turismo, o município recebeu cerca de 200 mil pessoas nos cinco dias de folia. Houve programação em diversas praias e ruas da cidade. A estimativa é que um número relevante dos turistas, que pernoitaram na cidade durante o carnaval, estiquem a folga até o próximo domingo (25) curtindo as praias e pontos turísticos do município.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

Sexta, 16/02 | Praça dos Imigrantes

20h30 – Banda Frequency

23h – Dona Fran

Sábado, 17/02 | Centro – Projeto Rua Viva

22h – Banda Macucos

00h – Dani Machado

Sábado, 17/02 | Castelhanos

13h – Banda Neon

15h30 – Mika Lahass