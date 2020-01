Rodovias estaduais interditadas em Rio Novo do Sul e Alfredo Chaves

A rodovia entre os municípios de Vargem Alta e Iconha (ES-375), no sul do Estado, foi totalmente interditada na altura do Km 21, no distrito de Princesa de Rodeio. Por conta das fortes chuvas nos últimos dias, houve o rompimento da via. O DER-ES sinalizou o local e já está avaliando a melhor forma de reestabelecer o trânsito no local. A alternativa para os motoristas é passar por Cachoeiro de Itapemirim.



A rodovia ES-146, na altura de Cachoeirinha, em Alfredo Chaves, também está totalmente interditada, essa por conta do deslizamento de terra. A equipe do DER-ES já está trabalhando para desobstruir a via.



Limite de 12 toneladas na ponte de Monte Belo, em Iconha

Outra medida necessária adotada pelo DER-ES por conta das chuvas foi a limitação do trânsito de veículos na ponte do distrito de Monte Belo, em Iconha. No local só podem trafegar veículos com no máximo 12 toneladas. A alternativa é passar por Cacheiro de Itapemirim. O motorista que sai da BR-101 e quer ter acesso a Vargem Alta pode utilizar as rodovias ES-488 e ES-164.