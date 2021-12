Rodrigo Chamoun é reeleito presidente do TCE-ES para o biênio 2022-2023

today13 de dezembro de 2021 remove_red_eye60

Conselheiro comandou a Corte de Contas nos últimos dois anos e destaca as auditorias digitais para a próxima gestão

O conselheiro Rodrigo Chamoun foi empossado, nesta segunda-feira (13), para mais um biênio no cargo de presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) e mostrou, em seu discurso, que o Tribunal de Contas do futuro já chegou no Estado. Ele continuará a comandar a Corte de Contas de 2022 a 2023, período em que promete uma atuação ainda mais contemporânea do controle externo.

Chamoun destacou que hoje o Tribunal possui instrumentos efetivos para cumprir o verdadeiro papel de guardião da administração pública, garantindo finanças públicas equilibradas, assegurando a efetividade das políticas públicas e a eficiência das aquisições governamentais.



“Além do papel de supervisão, o Tribunal de Contas pode e deve se dedicar a projetar visões sistêmicas de governos, identificando o que funciona e o que não funciona, traçando previsões sobre tendências e riscos futuros que podem afetar políticas públicas e sociedades”, apontou.



Ele também reforçou o compromisso de que a Corte vai seguir atuando de forma simultânea aos atos dos gestores públicos, tanto com as auditorias de conformidade, financeira e operacional, como também com projetos estratégicos utilizando a auditoria digital, que é realizada por meio de ferramentas de tecnologia da informação e da inteligência artificial.



Conquistas

O presidente reeleito também mostrou, no discurso, que mesmo no desafiador período da pandemia, o TCE-ES alcançou um avanço significativo na produtividade e tempestividade das ações de controle externo, combinado com uma inédita diminuição de gastos. Ou seja, entregou mais, com maior rapidez e custos menores.



Chamoun anunciou que em 2022, o TCE-ES vai devolver R$ 70 milhões de seu superávit ao Tesouro Estadual, conforme determina a emenda constitucional aprovada este ano. Soma-se a isso, os R$ 20 milhões que foram repassados ao governo do Estado na fase mais aguda da crise provocada pela pandemia, para poder ampliar o número de famílias contempladas no auxílio emergencial estadual e aumentar o seu valor mensal.



“Nossa estrutura é enxuta, mas é focada em alta performance e entregas relevantes para a sociedade. Mais gastos nem sempre garantem mais entregas. O fato é que na última década o nosso Tribunal vivenciou um intenso processo de reformulação dos métodos de trabalho, vigorosos investimentos em tecnologia da informação e potencialização do capital humano”, ressaltou.



Presente na solenidade, o governador do Estado, Renato Casagrande, agradeceu pela parceria institucional construída com o atual presidente, e mencionou que hoje o TCE-ES é um tribunal duro na fiscalização, mas também um tribunal que debate, dialoga.



“Quero concordar com o presidente Rodrigo, o Tribunal de Contas do Estado já é o Tribunal de Contas do futuro, porque estamos vendo com muita clareza a responsabilidade que o Tribunal tem tido, a maturidade, a capacidade de dialogar com todos os órgãos que aplicam o recurso público, isso para nós é bom. É um Tribunal bom em sua conduta, exigente na aplicação da LRF, e para nós, que estamos governando, isso é uma segurança, porque sabemos que se algo começar a desequilibrar, o Tribunal está firme”, avalia.



O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Weder de Oliveira, também participou virtualmente da cerimônia, e afirmou que o TCE do Espírito Santo é uma das instituições mais jovens, mas que certamente é um dos que vem demonstrando maior visão de modernidade.



“Poder ter em seus quadros líderes que percebem essa realidade, preparam a instituição para o futuro, enquanto cuidam de cumprir seus objetivos estratégicos no médio prazo, gerar benefícios para a sociedade, ser reconhecido como instrumento de cidadania, contribuir para a melhoria da governança pública, exercer um controle com excelência, com uso cada vez melhor da tecnologia, e coibir desvios e desperdício de recursos públicos. Ter líderes que conduzam a instituição dessa maneira é um privilégio, presidente Rodrigo. Por isso, parabenizo Vossa Excelência”, disse.