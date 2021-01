SAAE Iconha cria canal no WhatsApp para atender consumidores

Os consumidores de água de Iconha agora possuem mais um canal de relacionamento junto ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE). A autarquia disponibilizou um número de telefone móvel exclusivo para mensagens via WhatsApp.



Para o diretor do SAAE, Tarciso Marim, essa nova ferramenta visa um maior controle contra o desperdício de água na cidade.



“A ideia é proporcionar ao consumidor mais uma opção de atendimento, dessa vez pela ferramenta do WhatsApp. É um modo de estreitar o relacionamento com os usuários, que poderão tratar sobre questões de controle de água, reclamações e outras solicitações ou dúvidas”, disse Marim.



O número de contato é o (28) 9 9276-9056. O usuário poderá pedir informações ou solicitar serviços enviando uma mensagem escrita informando nome e endereço da residência.



“A praticidade do WhatsApp permite um atendimento mais ágil por sua forma simples de funcionamento. O intuito do SAAE Iconha é permitir essa aproximação com o consumidor, utilizando os benefícios da tecnologia”, concluiu Tarciso Marim.

Fontes: SAAE Iconha e Folha Iconha