Samarco promove diálogos com as comunidades de Anchieta e Guarapari

Dialogar, esclarecer dúvidas e ouvir atentamente as comunidades que recebem a Samarco em Anchieta e Guarapari para estreitar o relacionamento com os moradores das comunidades de Mãe-Bá, Ubu, Recanto do Sol, Belo Horizonte, Meaípe, Benevente, Porto Grande e Parati, no Espírito Santo. Esses foram os objetivos dos oito encontros realizados de 26 março a 18 de abril, que reuniram 226 moradores da região.

“Foi uma oportunidade de apresentarmos as ações socioambientais desenvolvidas na região e de fortalecemos as relações de parceria com as comunidades dos territórios onde a empresa atua”, destacou a analista de Relacionamento Socioinstitucional da empresa, Priscila Malafaia.

As reuniões trataram de temas como o Programa de Monitoramento dos Indicadores Socioeconômicos – PMISE, que tem como objetivo compreender as condições sociais e econômicas dos territórios onde a Samarco opera. São 168 indicadores monitorados e avaliados continuamente.

Um dos principais focos é a análise dos impactos obtidos por meio de diagnósticos realizados nos territórios vizinhos. A partir desses dados, a Samarco alinha suas estratégias de redução de impacto e investimento às demandas das comunidades anfitriãs e municípios. Na ocasião, também foram apresentados os controles ambientais relacionados aos tratamentos de efluentes, atmosférico e hídricos.

Durante os encontros, representantes da Samarco puderam esclarecer dúvidas das comunidades sobre a participação em processos seletivos da empresa e apresentar os cursos de qualificação/técnicos ofertados nas áreas de influência direta, além de ações realizadas pelo RH para fomentar a priorização da contratação de força de trabalho local, como apresentação do Programa de Atração e Programas Porta de Entrada, contemplando a contratação de trainees, aprendizes e estagiários, com um total de 111 vagas disponibilizadas para o ES.

fotos Jefferson Rocio