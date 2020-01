Santa Casa de Misericórdia passa administrar Hospital Menino Jesus em Itapemirim

Itapemirim firmou na manhã desta sexta-feira, 03, um convênio de cooperação técnica com a Santa Casa de Misericórdia. Este, por sua vez, é em regime de mútua cooperação para consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de cooperação.

A solenidade reuniu o prefeito Thiago Peçanha Lopes, a diretoria da Santa Casa de Misericórdia, além de lideranças políticas e religiosas da região. Em seu discurso na solenidade de posse do Hospital Menino Jesus, o Superintendente da Santa Casa de Misericórdia, Pe. Evaldo Ferreira, afirma que o acordo desse convênio é um momento muito importante, já que a expectativa é de que sejam criados novos serviços no Menino Jesus.

“A Santa Casa comemora seus 120 anos se expandindo e chegando em outros lugares. E aqui vamos ter serviço de ortopedia 24 horas e também de pediatria. Também vamos continuar aqui no Menino Jesus a nossa missão que é cuidar de vidas”, disse o Superintendente.

Os conselheiros Pe. José Carlos Ferreira da Silva (pároco da Igreja Nossa Senhora do Amparo, em Itapemirim) e Nercedes Canal também discursaram na solenidade e se mostraram muito felizes com essa nova missão. Segundo o prefeito de Itapemirim, Thiago Peçanha Lopes, que também discursou, após 8 anos sendo administrado por uma outra conceituada entidade hospitalar, chegou a hora de renovar os ares do Hospital Menino Jesus, com uma nova administração, trazendo novos recursos para o município.

“Levamos em consideração que a entidade Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, associação da sociedade civil, sem fins lucrativos, de caráter filantrópico, que também é certificada pelo Ministério da Saúde como Entidade Beneficente de Assistência Social na área de saúde, encontra-se devidamente qualificada, conforme define as metas qualitativas e quantitativa no âmbito do modelo assistencial estabelecido para a execução de serviços hospitalares em geral, com assistência médico-hospitalar aos usuários do SUS. Confiamos que essa entidade centenária, que é a Santa Casa, trará bons resultados para a área hospitalar de Itapemirim”, comenta o prefeito.

Continua Thiago: “Sei que os gestores do Hospital vão continuar desenvolvendo o trabalho com dignidade. Não é nada fácil, é uma batalha diária para manter o Hospital de portas abertas, e atendendo bem. Ratificamos um compromisso com o Hospital, demos um passo importante para conseguirmos melhorar a saúde municipal, mas ainda temos muito que caminhar em prol de um Itapemirim mais digno para com os mais necessitados. Quero enaltecer o carinho e a dedicação que todos os servidores do Hospital Menino Jesus têm por nossa população. Contem conosco nesta luta”, ratifica o prefeito Thiago Peçanha.

O convênio será basicamente parecido com o que foi firmado com a administração anterior, beneficiando diretamente os pacientes de urgência e emergência do município e regiões próximas, além de continuar com todos procedimentos importantes que já estavam sendo realizado no hospital, sendo referência no sul do estado como hospital materno infantil.

Os diretores da Santa Casa anunciaram reforço no hospital para atender a demanda durante o período de verão, que normalmente triplica nessa época do ano. Serão seis novos profissionais de enfermagem e ampliação do número de médicos no Pronto Socorro para atender a demanda tanto dos moradores quanto àqueles que visitam o litoral do município.