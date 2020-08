Sebrae/ES inicia a campanha Compre do Pequeno com foco na valorização do comércio local

today10 de agosto de 2020 remove_red_eye25

Valorizar, dar suporte e oferecer ferramentas para que as micro e pequenas empresas alcancem o sucesso sempre foi o trabalho do Sebrae/ES. Os impactos causados pela pandemia em pequenos negócios em todo o país mostram o quanto é importante incentivar ainda mais práticas que ofereçam impulso para que empreendedores locais mantenham seus negócios vivos. Com esse propósito, o Sebrae/ES inicia nesta segunda-feira (10) a campanha Compre do Pequeno.



A campanha destaca o encadeamento produtivo envolvido na comercialização de um produto, até mesmo de um simples bolo ou cafezinho, ressaltando a importância do consumo consciente, que valoriza empreendedores locais e fortalece a economia da região. Ao consumir em um pequeno comércio local, o cliente está fomentando essa economia, assim como um empreendedor, ao comprar insumos para seu negócio vindos de uma pequena empresa. Mais detalhes sobre a campanha podem ser acessados em https://sebraees.com.br/compredopequeno.



Para o superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo, comprar do pequeno tem uma força muito grande em toda a sociedade. “Ao valorizar os pequenos negócios, consumir produtos locais, colaboramos com toda a sociedade. Isso porque o ecossistema de pequenas empresas, comércios, serviços, e produção rural, envolve e mobiliza não só um empreendedor, mas toda comunidade ligada a ele”, explica.



Rigo ressalta também que este é um momento ímpar para todos e que as pessoas e empresas precisam se apoiar. “Essa crise da pandemia foi algo imprevisível que surgiu e afetou todas as empresas, das menores às maiores. Porém, as pequenas foram as mais atingidas. Uma pesquisa do Sebrae mostrou que, no Espírito Santo, 88% dos pequenos negócios diminuíram o faturamento durante a pandemia. E são esses que seguram os empregos e a renda do estado e do país. Precisamos, nesse momento de grandes desafios, nos unirmos: sociedade, empresários, entidades e instituições, para podermos dar a volta por cima. Juntos somos mais fortes!”

O movimento reforça ainda a importância de respeitar protocolos de saúde e segurança na reabertura gradativa da economia. O Sebrae/ES irá orientar os empresários com a disponibilização de protocolos para vários segmentos, já alinhados com o Governo do Estado.

Vale lembrar que a rede de atendimento para as micro e pequenas empresas segue à disposição pela internet. O empreendedor tem a sua disposição os canais de interação Fale com o Sebrae (es.sebrae.com.br), que funciona das 8h às 18h; seu WhatsApp pelo telefone (27) 3041-5500, das 8h às 18h; e a Central de Atendimento 0800 570 0800.



Reação em cadeia

José Hermínio Ribeiro é chef de cozinha. Começou a fazer marmitas saudáveis para a mulher levar para o trabalho e nunca mais parou. Ele, que oferece suas refeições com produtos orgânicos, dá preferência aos feirantes da Praia da Costa. “Com o tempo comecei a perceber que tinha que fortalecer o pequeno negócio e comecei a buscar essas alternativas aqui no bairro. Os produtos são de muita qualidade. Compro também diretamente com os produtores, e está funcionando muito bem”, conta.



Para Paulo Gonçalves, que é sócio-proprietário e fundador da empresa familiar Espírito Cacau, uma pequena empresa consegue ir mais longe quando valoriza o comércio local. “A pequena empresa geralmente não consegue manter vários representantes para levar seus produtos para longe. Se não tiver ajuda do comércio local, das confeiteiras, das padarias, se não tiver esse trabalho para ajudar, não consegue fazer com que seu produto chegue aos clientes. Valorizamos muito essa parceria, que nos permite alcançar mercados mais distantes”.



O empresário ressalta ainda que ao escolher fornecedores da região, fortalece toda a cadeia. “Nesse momento de pandemia, os custos só aumentam. Se todo mundo ajudar a cadeia, vai aumentar o consumo, aumentar a produção da indústria, da fazenda, do comércio, quer dizer, fazer com que gire toda a economia. Gira para as pequenas padarias, para as boleiras, ajuda todo mundo”, salienta.