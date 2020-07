Secont compartilha boas práticas em transparência nos dados da Covid-19 com Estados e municípios

A Secretaria de Controle e Transparência (Secont) realizou, na tarde desta terça-feira (28), a Reunião Técnica “Transparência em Tempos de Covid-19”. O encontro virtual contou com a presença da equipe da Subsecretaria de Transparência da Secont, da Secretaria da Saúde (Sesa) e do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado (Prodest).

O objetivo foi compartilhar a experiência do Espírito Santo em transparência nas informações sobre a pandemia com outros Estados e municípios. “Alguns estados nos contataram para tirar dúvidas sobre a metodologia que utilizamos. Por isso, idealizamos essa conversa, para promover o compartilhamento e a troca de conhecimento”, observou a subsecretária de Estado da Transparência, Mirian Porto do Sacramento.

A conversa reuniu mais de 50 participantes, com representantes de vários locais do País, como Minas Gerais, Bahia, Tocantins. Amazonas e Rio de Janeiro. O secretário de Estado de Controle e Transparência, Edmar Camata, abriu a reunião apresentando as ferramentas utilizadas pelo Estado, e ressaltou que os bons resultados do Espírito Santo – que atingiu o 1º lugar com nota máxima nos dois rankings nacionais que medem a eficiência do poder público em fornecer informações atualizadas e confiáveis sobre a Covid-19 – são fruto do trabalho conjunto, sem necessidade de gastos extras.

“Chegamos ao nível máximo de transparência sem gastar um real. Não se comprou licença, não se fez consultoria. Todo o trabalho foi feito por equipes integradas dia e noite para colocar os dados no ar”, observou Edmar Camata.

As informações sobre os gastos públicos realizados para o enfrentamento à pandemia do novo Coronavírus e os dados epidemiológicos sobre a doença – número de casos, de pacientes curados e de óbitos, perfil dos pacientes e local de moradia – podem ser conferidos no site www.coronavirus.es.gov.br.

Desde o início da pandemia a transparência nos dados da Covid-19 vem evoluindo e agregando novas consultas. A última mudança, realizada na semana passada, foi a disponibilização do Painel Contratos Covid-19, que utiliza tecnologia de Business Intelligence (BI). Assim, a consulta aos dados ficou mais interativa, apresentando uma visão geral e rápida das principais informações sobre os gastos para o enfrentamento ao novo Coronavírus por meio de gráficos.

No site também estão disponíveis o Painel Covid-19, com informações sobre a doença – número de casos, de mortes, de pacientes curados e outros dados – e o Painel Isolamento Social, que informa o índice de isolamento por região e por dia da semana.