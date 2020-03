Secretaria da Saúde divulga 32º boletim da Covid-19

today30 de março de 2020 remove_red_eye153

O Espírito Santo tem 84 casos confirmados do novo Coronavírus (Covid-19) até esta segunda-feira (30). Um novo caso, que totalizaria 85, pertence a um paciente morador do Rio de Janeiro que possui empresa em solo capixaba e procurou serviço de saúde local. A confirmação desse paciente já foi repassada ao seu estado de origem pelo Centro de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância em Saúde (CIEVS), da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). O Espírito Santo já registra casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação.

Após investigação de três casos confirmados do novo Coronavírus em Vila Velha, a Sesa declara a transmissão comunitária em solo capixaba. A definição para transmissão comunitária, conforme o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, é quando há confirmações por exame de PCR (proteína C-reativa), definido como padrão ouro de diagnóstico, e que não possui nexo com casos conhecidos.

“O Espírito Santo utilizou também como critério para definição de casos de transmissão comunitária um protocolo de investigação com um prazo de 36 horas às vigilâncias do Estado e municipais. Estabelecemos internamente na Sesa que, após as confirmações dos casos, diante de algum caso que não tivesse nexo esclarecido, o prazo de 36 horas para que as vigilâncias do Estado e dos municípios pudessem fazer a investigação fina de potenciais contatos de comunicantes que possam ter sido a fonte primária de infecção desses casos que não tinham na ficha de notificação a clareza de qual era o contato”, disse.

Diante da confirmação, o Espírito Santo passa a entrar na mesma fase já detectada nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, onde, segundo o secretário, é possível detectar um aumento maior da curva de transmissão. “Temos expectativas de que as medidas restritivas de circulação da população que tomamos há duas semanas possam impactar no próximo período de crescimento de novos casos”, informou. O secretário destacou a importância de reforçar o alerta à população: “não há nenhuma tranquilidade, nenhuma situação confortável, e razão que justifique a flexibilização das medidas de isolamento social e do isolamento de contato entre as pessoas”, afirmou.

Dos casos confirmados, 13 pacientes já estão curados, 59 estão em isolamento residencial e 12 estão internados, sendo sete em UTI.

A Sesa lembra que os dados pessoais dos pacientes são invioláveis de acordo com a Constituição Federal, estando protegidos por sigilo pela Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), sendo vedada inclusive a divulgação de bairros em que se localiza a residência dos casos suspeitos ou confirmados. A violação destes direitos está sujeita a responsabilização administrativa, cível e criminal.

Município deResidência Casoconfirmado CasoDescartado Casosuspeito Total Afonso Cláudio 0 1 0 1 Água Doce do Norte 0 1 2 3 Alegre 0 2 1 3 Alfredo Chaves 0 4 2 6 Anchieta 0 1 5 6 Apiacá 0 0 18 18 Aracruz 0 7 6 13 Atílio Vivácqua 0 2 0 2 Barra de São Francisco 0 3 2 5 Boa Esperança 0 1 0 1 Bom Jesus do Norte 0 0 11 11 Cachoeiro de Itapemirim 1 17 22 40 Cariacica 3 51 98 152 Castelo 1 4 7 12 Colatina 0 11 13 24 Divino de São Lourenço 0 1 0 1 Domingos Martins 0 5 6 11 Dores do Rio Preto 0 1 0 1 Ecoporanga 0 0 1 1 Fundão 0 0 16 16 Guaçuí 0 4 1 5 Guarapari 1 15 7 23 Ibiraçu 0 0 1 1 Iconha 0 1 5 6 Itaguaçu 0 1 0 1 Itapemirim 1 2 1 4 Itarana 0 1 1 2 Jaguaré 0 2 1 3 Jerônimo Monteiro 0 1 1 2 João Neiva 0 0 3 3 Laranja da Terra 0 1 0 1 Linhares 4 51 95 150 Mantenópolis 0 0 1 1 Marataízes 0 3 2 5 Marechal Floriano 0 0 3 3 Marilândia 0 0 5 5 Mimoso do Sul 0 1 5 6 Montanha 0 0 4 4 Muniz Freire 0 2 0 2 Muqui 0 0 1 1 Pancas 0 1 2 3 Pedro Canário 0 1 2 3 Pinheiros 0 2 7 9 Piúma 0 3 11 14 Ponto Belo 0 1 0 1 Rio Bananal 0 2 2 4 Rio Novo do Sul 0 1 1 2 Santa Maria de Jetibá 0 5 1 6 Santa Teresa 1 1 0 2 São Gabriel da Palha 0 1 0 1 São Mateus 1 8 6 15 São Roque do Canaã 1 0 1 2 Serra 13 66 275 354 Vargem Alta 0 1 1 2 Venda Nova do Imigrante 0 3 2 5 Viana 0 7 39 46 Vila Pavão 0 1 0 1 Vila Velha 31 167 226 424 Vitória 26 139 118 283 Nova Venécia 0 4 2 6 São José do Calçado 0 0 1 1 Governador Lindenberg 0 0 1 1 Caso do Rio de Janeiro identificado em Vitória* 1 – – – Total 84 + 1* 611 1.045 1.741

Como prevenir

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.

– Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;

– Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;

– Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;

– Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

– Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;

– Não compartilhar objetos de uso pessoal;

– Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.