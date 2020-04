Secretaria da Saúde divulga 35º boletim da Covid-19

today2 de abril de 2020 remove_red_eye22

O Espírito Santo tem 139 casos confirmados do novo Coronavírus (Covid-19) até esta quinta-feira (02). O Estado já registra casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação.

Nesta quinta, a Secretaria da Saúde (Sesa) confirmou duas mortes causadas pela doença. Pela manhã, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, confirmou a morte de um homem de 57 anos, morador do município da Serra. Ele era hipertenso, obeso e deu entrada no pronto-socorro do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, localizado no mesmo município, no dia 24 de março e morreu às 22h45 dessa quarta-feira (01).

Já no final da tarde, o governador Renato Casagrande informou, durante transmissão ao vivo em suas redes sociais, a segunda morte confirmada pela Covid-19. Trata-se de um homem de 40 anos, morador de Vila Velha, que estava internado em um hospital particular da Serra. Ele apresentou os sintomas duas semanas após retornar de uma viagem à São Paulo e só procurou o serviço de saúde quando já estava grave. Esse óbito estava em investigação desde o final da tarde dessa quarta.

Dos casos confirmados, 13 pacientes já estão curados, 97 estão em isolamento residencial e 29 estão internados, sendo 20 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Agora com dois óbitos registrados.

A Sesa lembra que os dados pessoais dos pacientes são invioláveis de acordo com a Constituição Federal, estando protegidos por sigilo pela Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), sendo vedada inclusive a divulgação de bairros em que se localiza a residência dos casos suspeitos ou confirmados. A violação destes direitos está sujeita a responsabilização administrativa, cível e criminal.

Município deResidência Casoconfirmado CasoDescartado Casosuspeito Total Afonso Cláudio 1 3 0 4 Água Doce do Norte 0 1 0 1 Alegre 0 2 0 2 Alfredo Chaves 0 6 1 7 Anchieta 0 3 0 3 Apiacá 0 0 13 13 Aracruz 1 14 18 33 Atílio Vivácqua 0 3 0 3 Barra de São Francisco 0 3 1 4 Boa Esperança 0 1 1 2 Bom Jesus do Norte 0 0 11 11 Brejetuba 0 1 0 1 Cachoeiro de Itapemirim 1 29 11 41 Cariacica 11 109 39 159 Castelo 2 8 1 11 Colatina 0 20 2 22 Conceição da Barra 0 1 0 1 Divino de São Lourenço 0 1 0 1 Domingos Martins 0 9 2 11 Dores do Rio Preto 0 1 0 1 Fundão 1 16 17 Governador Lindenberg 0 1 0 1 Guaçuí 0 4 2 6 Guarapari 3 20 3 26 Ibiraçu 0 0 1 1 Ibitirama 0 0 1 1 Iconha 0 5 1 6 Itaguaçu 0 1 0 1 Itapemirim 1 3 2 6 Itarana 0 2 0 2 Jaguaré 0 2 1 3 Jerônimo Monteiro 0 1 3 4 João Neiva 0 2 1 3 Laranja da Terra 0 1 0 1 Linhares 7 70 90 167 Mantenópolis 0 1 0 1 Marataízes 0 4 2 6 Marechal Floriano 0 3 0 3 Marilândia 0 0 5 5 Mimoso do Sul 0 6 0 6 Montanha 0 1 1 2 Mucurici 0 0 1 1 Muniz Freire 0 2 0 2 Muqui 0 1 0 1 Nova Venécia 0 6 0 6 Pancas 0 1 0 1 Pedro Canário 0 3 1 4 Pinheiros 0 8 0 8 Piúma 0 9 6 15 Ponto Belo 0 1 0 1 Rio Bananal 0 4 0 4 Rio Novo do Sul 0 1 1 2 Santa Maria de Jetibá 0 6 0 6 Santa Teresa 1 2 0 3 São Gabriel da Palha 0 2 0 2 São José do Calçado 0 1 0 1 São Mateus 3 15 6 24 São Roque do Canaã 1 2 1 4 Serra 23 143 248 414 Sooretama 2 2 5 9 Vargem Alta 0 2 0 2 Venda Nova do Imigrante 0 5 0 5 Viana 1 13 33 47 Vila Pavão 0 1 0 1 Vila Valério 0 0 1 1 Vila Velha 44 297 126 467 Vitória 36 216 79 331 Total Geral 139 1.085 737 1.961

Como prevenir

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.

– Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;

– Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;

– Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;

– Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

– Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;

– Não compartilhar objetos de uso pessoal;

– Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.