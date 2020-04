Secretaria da Saúde lança editais para contratação de 2 mil profissionais

A Secretaria da Saúde (Sesa) lançou, nesta sexta-feira (03), três editais para processo seletivo simplificado de contratação emergencial em regime de designação temporária, com formação de cadastro de reserva, para o cargo de médico, outros cargos de nível superior e outros de nível médio e técnico. As inscrições serão exclusivamente pelo site (www.selecao.es.gov.br) e vão até a próxima segunda-feira (06), ao meio-dia.

A iniciativa tem como finalidade o enfrentamento da Calamidade de Saúde Pública e Estado de Emergência decorrentes do novo Coronavírus (COVID-19), com base no Art. 2º, inciso I da Lei Complementar Nº 809/2015 e Lei Complementar Nº 946/2020.

As contratações terão em três etapas: inscrição e classificação; comprovação dos requisitos e experiência profissional; formalização de contrato. A Sesa dará ampla divulgação às etapas por meio de publicações no site www.selecao.es.gov.br.

Outras informações podem ser adquiridas pelo e-mail processoseletivo@saude.es.gov.br.

Confira os editais

Edital N° 001/2020 Médicos

Edital N° 002/2020 – Nível Superior Download

Edital N° 003/2020 – Fundamental / Médio / Técnico