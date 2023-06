‘Sede Assassina’ chega aos cinemas em 22 de junho

today14 de junho de 2023 remove_red_eye75

Superprodução estrelada e produzida por Shailene Woodley vai tomar conta dos cinemas com muita ação e suspense

O aguardado suspense policial SEDE ASSASSINA (To Catch a Killer) promete dominar as salas de cinema a partir de 22 de junho. Estrelado por Shailene Woodley, que também assina como produtora, e Ben Mendelsohn, SEDE ASSASSINA é do mesmo diretor de “Relatos Selvagens”, o argentino Damián Szifron, em seu primeiro filme de língua inglesa.

Repleto de ação e suspense, o imperdível SEDE ASSASSINA acompanha a polícia e o FBI em uma desesperada caçada para identificar e capturar um assassino. O comportamento sem precedentes do criminoso atrapalha os rumos da investigação, que precisa descobrir como ficar um passo à frente em cada ação.

Confira o trailer

Em SEDE ASSASSINA, as festas de véspera de ano novo em Baltimore tomam um rumo inesperado quando um ataque brutal deixa 29 mortos e nenhuma pista. Um crime sem precedentes realizado por um criminoso enigmático. O investigador-chefe do FBI (Ben Mendelsohn) recruta Eleanor (Shailene Woodley), uma talentosa policial que está lutando contra os demônios de seu passado, para ajudá-lo a identificar e capturar o assassino. Mesmo inexperiente, Eleanor pode ser a única capaz de entender a mente desse criminoso.