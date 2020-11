Sedu abre processo seletivo para profissionais que desejam atuar na Educação em Tempo Integral

A Secretaria da Educação (Sedu) abriu um processo seletivo destinado a profissionais do magistério, efetivos e estáveis, da rede escolar pública estadual, para atuação na equipe da Assessoria Especial de Educação em Tempo Integral. O Edital nº 23/2020, que dispõe sobre as regras da seleção foi publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (03).

O período de inscrição está aberto e segue até o dia 09 de novembro. Para se candidatar, os interessados devem enviar a documentação comprobatória para o e-mail procseletivo.ac@sedu.es.gov.br, indicando a função pleiteada no assunto do e-mail “Técnico Pedagógico – Tempo Integral”.

O processo seletivo compreenderá três etapas: Inscrição, composta por avaliação de títulos de caráter classificatório; Avaliação de conhecimentos sobre a Educação em Tempo Integral, de caráter eliminatório e classificatório (a avaliação será realizada no formato on-line, sem necessidade de deslocamento do candidato); e Avaliação Comportamental e Técnica, de caráter eliminatório e classificatório.

Leia atentamente o Edital nº 23/2020.