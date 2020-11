Sedu anuncia novidades da Educação de Jovens e Adultos para 2021

A Secretaria da Educação (Sedu), por meio da Gerência da Educação de Jovens e Adultos, anunciou novidades para essa modalidade de ensino a partir do ano letivo de 2021. Entre as ações, está a abertura de novos sete Núcleos Estaduais de Educação de Jovens e Adultos (NEEJAs), sendo dois em Afonso Cláudio, dois na Serra, dois em Guaçuí e um em Nova Venécia. Além disso, outra grande novidade é a criação do S-EJA+, voltado a pessoas com distorção idade-série, que será ofertado, de forma pioneira, no diurno.

A Sedu ofertará 1.795 vagas para a EJA Regular; 1.674 vagas para a EJA Profissional; e 610 vagas para a S-EJA+. A Educação de Jovens e Adultos contará com Organização Curricular com carga horária obrigatória de 1.600 horas para a Etapa Ensino Fundamental, 1º e 2º Segmentos e 1.200 horas para a Etapa Ensino Médio, Parte Diversificada – Mundo do Trabalho e suas Tecnologias, Cultura Digital; Professor Articulador; Formação Continuada dos Profissionais; e Orientações Metodológicas.

Saiba mais

EJA Regular

É uma oportunidade para aqueles que precisaram parar de estudar na idade certa. A EJA Semipresencial oferece Cursos de Ensino Fundamental e Médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos nas escolas estaduais do Estado do Espírito Santo. Para ingresso nos cursos, o aluno deve ter a idade mínima de 15 anos, para o Ensino Fundamental, e 18 anos, para o Ensino Médio.

EJA Profissional

É a integração da Educação de Jovens e Adultos com a Educação Profissional, em cursos planejados, de acordo com as características do público da educação de jovens e adultos e considerando as especificidades dos estudantes dessa modalidade. É destinado a estudantes acima de 18 anos, que já tenham concluído o Ensino Fundamental.

S-EJA+

Tem como objetivos ampliar as oportunidades de acesso à educação; reduzir a desigualdade existente nas salas de aulas no que se refere à aprendizagem dos estudantes candidatos ao abandono e ou reprovação; integrar, junto a outras políticas, estratégias de inclusão social sedimentando o desenvolvimento humano e contribuindo para a redução das desigualdades sociais por atender estudantes Jovens e Adultos das Etapas Ensino Fundamental e Médio (preferencialmente os da 3ª Etapa).

Curso Técnico Integrado

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Pio XII, localizada em São Mateus, passará a ofertar o Curso Técnico em Comércio Integrado à EJA, com cinco semestres.

Cursos FIC Integrados ao Ensino Médio – quatro semestres

19 escolas, de 12 municípios, ofertarão cursos de qualificação profissional, entre eles: Assistente Financeiro, Cuidador de Idosos, Assistente de Recursos Humanos, Assistente Administrativo, Agente de Desenvolvimento Cooperativista, entre outros.

Cronograma Chamada Pública Escolar 2021 Solicitação de Rematrícula e/ou Solicitação de Transferência Interna 18.11.2020 a 09.12.2020 Solicitação de Pré-Matrícula 10.12.2020 a 28.12.2020 Divulgação do resultado da Rematrícula e Transferência Até 11.01.2021 Efetivação da matrícula dos alunos proveniente das etapas Transferência Interna e Pré-matrícula De 12.01.2021 a 25.01.2021 Chamamento dos alunos constantes na lista de suplência De 26.01.2021 a 12.02.2021

Clique AQUI e fique por dentro de todas as informações da Chamada Pública 2021.