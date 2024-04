Sedu oferta mais cinco cursos para profissionais da educação, inscrições até sexta-feira (19)

17 de abril de 2024

A Secretaria da Educação (Sedu) está ofertando cinco cursos de formação para os servidores da Rede Pública Estadual de Ensino do Espírito Santo, como parte do compromisso com o desenvolvimento integral dos profissionais do setor. As inscrições podem ser realizadas, exclusivamente, por meio do portal eletrônico https://formacoes.sedu.es.gov.br, até esta sexta-feira (19).

“Os cursos visam proporcionar reflexões que possibilitem a compreensão dos avanços conceituais das políticas de educação, estimulando o professor a atuar como articulador entre o mundo acadêmico e as práticas sociais. Por meio da sua atuação, os professores poderão propiciar aos estudantes o desenvolvimento do seu projeto de vida, a incorporação de valores universais e de habilidades que permitam uma visão ampla do mundo”, explicou a gerente de Qualificação Profissional do Centro de Formação dos Profissionais da Educação (Cefope), Bianca Silva Santana.

Cursos ofertados

“Formação Inicial do Modelo Pedagógico da Educação em Tempo Integral”

Visa a proporcionar uma formação inicial para equipes escolares das novas escolas da Rede Estadual, com o objetivo de aprimorar a compreensão dos temas e metodologias do modelo de educação em tempo integral. Destina-se, principalmente, a profissionais do Magistério que atuam em escolas de tempo integral na rede estadual.

Período formativo: 29/04 a 28/06/2024

“Formação do Currículo – Ciências da Natureza e suas Tecnologias”

Busca preparar os docentes para compreender uma nova concepção curricular contextualizada com as demandas contemporâneas das juventudes. Destinado a professores de Química, Física, Biologia e Ciências.

Período formativo: 29/04 a 12/07/2024

“Formação do Currículo – Ciências Humanas e Sociais Aplicadas”

Tem o mesmo objetivo de compreender uma nova concepção curricular, porém aplicada às disciplinas de História, Geografia, Sociologia e Filosofia.

Período formativo: 29/04 a 12/07/2024

“Formação do Currículo – Linguagens e suas Tecnologias”

Contempla o mesmo objetivo de assimilar uma nova concepção curricular, porém aplicada às disciplinas de Língua Portuguesa, Arte, Educação Física e Língua Inglesa.

Período formativo: 29/04 a 12/07/2024

“Formação do Currículo – Matemática e suas Tecnologias”

Busca o mesmo propósito de compreender uma nova abordagem curricular, mas voltada para as disciplinas de Matemática.

Período formativo: 29/04 a 12/07/2024

Para mais informações, o Cefope está disponível pelo e-mail [email protected].