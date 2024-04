Sefaz apreende 66 mil latas de cerveja e autua empresa em R$ 234 mil

today4 de abril de 2024 remove_red_eye45

Uma fiscalização realizada por auditores fiscais da Secretaria da Fazenda (Sefaz), por meio da Receita Estadual, resultou na apreensão de uma carga de 66 mil latas de 473 mililitros de cerveja em Vila Velha, nesta quarta-feira (03). O valor total da mercadoria é de R$ 432.960,00.

O estabelecimento foi autuado em R$ 234 mil por receber mercadorias sem documento fiscal e por não ter inscrição estadual. A equipe de auditores fiscais da Subgerência Fiscal da Região Metropolitana, responsável pela ação, constatou, ainda, que a empresa estava armazenando mercadorias desacobertadas de notas fiscais. Foi realizada a contagem de estoque no estabelecimento de 165 mil latas e garrafas de cerveja, para posterior levantamento quantitativo-físico.

O auditor e gerente Fiscal, Lucas Calvi, explicou que o alvo da fiscalização foi apontado no monitoramento realizado pelo Cerco Inteligente da Secretaria da Fazenda (Sefaz), que conta com equipamentos de alta tecnologia e que geram informações em tempo real.

Uma das aplicações do sistema é o combate à evasão fiscal, por meio do confronto com a base de dados dos documentos fiscais eletrônicos para a identificação de veículos de carga que estejam trafegando sem nota fiscal.

“O sistema foi idealizado para garantir a segurança dos capixabas e evitar a evasão de recursos e fraudes fiscais. Esse trabalho de fiscalização é importante para combater a concorrência desleal, que prejudica as empresas que trabalham de forma correta e traz prejuízos para o Estado”, acrescentou o auditor fiscal.