SERRA | Sistema viário Norte Sul será inaugurado no próximo sábado (20)

Sistema viário Norte Sul será inaugurado no próximo sábado (20)

16 de abril de 2024

No próximo sábado, dia 20, a Prefeitura da Serra entregará o Sistema Viário Norte Sul, em Jardim Limoeiro. A obra ultrapassou os R$ 100 milhões de investimento de recursos próprios e participação do Governo do Estado.

A entrega oficial da obra acontecerá na Avenida Lourival Nunes, na altura do cerimonial Porto Bello, em Jardim Limoeiro, às 18h30. Para embalar a entrega, a banda gospel Preto no Branco, do sucesso “Ninguém Explica Deus”, se apresentará no dia.

A implantação do Sistema Viário Norte Sul impactou positivamente o trânsito de uma das mais relevantes vias da Serra e requalificou a drenagem de um lugar conhecido por alagamentos. Foram 41 ruas que receberam melhorias no sistema de drenagem e recapeamento, somando 19 quilômetros requalificados.

Além desse feito, os sentidos das ruas internas de Jardim Limoeiro também mudaram. Antes, as ruas eram mão e contramão e, com a implantação do sistema binário, as ruas passaram a ter um único sentido, organizando, dessa forma, o alto fluxo de trânsito local.

Mobilidade

A mudança mais significativa da obra do Sistema Viário Norte Sul foi na Avenida Norte Sul. Nela, haviam duas pistas, sentido Serra e Vitória, com duas faixas cada. A via comportava um fluxo de 20 mil veículos por dia. Com a obra, foi realizada uma distribuição do trânsito entre a Avenida Lourival Nunes, que ficou com o sentido Vitória, e a própria Avenida Norte Sul, que permaneceu apenas com o sentido Laranjeiras.

A Av. Norte Sul se tornou um grande tapete asfáltico com quatro pistas de circulação. Já a Av. Lourival Nunes ficou com três faixas de circulação.