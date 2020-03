Sesa cria canais de comunicação com profissionais da saúde

today24 de março de 2020 remove_red_eye12

Em virtude da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), a Secretaria da Saúde (Sesa) passa a disponibilizar, a partir desta terça-feira (24), canais de comunicação por meio de aplicativos de mensagens para aparelhos Android e iOS voltados exclusivamente para profissionais de saúde.

Um dos objetivos da iniciativa, segundo o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, é ampliar a relação da Sesa com os profissionais que estão na ponta do atendimento no Estado. “Vamos compartilhar informações importantes para os profissionais que passam pelo conjunto de medidas que estão sendo tomadas pelo Governo. As iniciativas podem gerar dúvidas e queremos também tranquilizar a todos sobre ações desenvolvidas”, disse.

A Sesa disponibilizará quatro números de celulares para os quais as mensagens serão encaminhadas e orienta os profissionais a aceitarem as mensagens e evitar classificá-las como “spam”. São eles: (27) 9.9649-4378; (27) 9.9661-8505; (27) 9.9919-8770; (27) 9.9835-2599.

Também será criado um canal específico no aplicativo Telegram em que os profissionais poderão acessar as informações compartilhadas pela Sesa.