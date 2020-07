Sesa divulga 27º boletim epidemiológico da dengue, zika e chikungunya

Nesta quinta-feira (09), a Secretaria da Saúde (Sesa) divulga o 27º boletim epidemiológico da dengue, zika e chikungunya no Espírito Santo. As doenças são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, que deposita seus ovos na água limpa e parada.

Este ano, foram notificados no Estado 40.632 casos de dengue, 14.272 casos de chikungunya e 1.008 casos de zika.

Para evitar a proliferação do vetor, é necessário que toda a população esteja empenhada no processo. Cuidados importantes devem ser realizados semanalmente como varrer os quintais periodicamente; verificar se as caixas d’água estão limpas e lacradas; escovar bem as bordas dos recipientes de água e alimento dos animais; manter calhas sempre limpas; colocar areia nos pratinhos de planta e manter garrafas vazias de cabeça para baixo.

Veja aqui o 27º boletim da dengue.

Veja aqui o 27º boletim de zika.

Veja aqui o 27º boletim chikungunya.