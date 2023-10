Sete bairros da região norte vão receber esgoto tratado em Guarapari

today3 de outubro de 2023 remove_red_eye181

O prefeito Edson Magalhães se reuniu, na manhã desta terça-feira (03), com representantes da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) e o secretário de Meio Ambiente, Breno Ramos, para alinhar sobre cumprimento das metas do Plano Municipal de Saneamento Básico.

Durante a reunião foram discutidos os investimentos e ações descritas no Plano Municipal e as próximas obras, que serão executadas pela Cesan em Guarapari. Essas obras, estão previstas para serem iniciadas no início do ano que vem em Setiba, Una, Paturá, Elza Nader, Aldeia de Perocão, Santa Mônica e Pontal de Santa Mônica.

Além disso, foram discutidas as vertentes dos investimentos, para universalização do sistema de abastecimento de água e ampliação da rede de coleta e tratamento de esgoto no Município.

Conforme o secretário Breno, todos os investimentos realizados, foram possíveis pelo marco da Lei Municipal do Plano de Saneamento, um grande avanço da gestão do governo Edson Magalhães.

“Atualmente, Guarapari é universal no abastecimento de água e estamos com 70% de cobertura e tratamento de esgoto sanitário. Com os novos projetos e investimentos o município poderá ultrapassar 90% de cobertura, tendo em vista, que se encontra em fase final o licenciamento ambiental da Estação de Tratamento de Esgoto da Região Norte, que contemplará os bairros norte do Município”, disse.

O prefeito ressaltou a importância da parceria do município junto ao Governo do Estado. “Com essa ampliação vamos ultrapassar 90% da cobertura do sistema de esgoto tratado no município. Isto é um avanço muito significativo, uma cidade mais evoluída precisa dessa atenção, deste cuidado, a nossa intenção é levar bem-estar a todos. Em dezembro já iremos inaugurar o sistema de tratamento de esgoto sanitário da região do sul”, concluiu.