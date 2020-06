Setur consolida Plano de Retomada do Turismo com o Contures

Logo após o pronunciamento do governador do Estado, Renato Casagrande, na última terça-feira (09), quando a cadeia produtiva do turismo foi convidada a aderir aos protocolos sanitários de enfrentamento ao novo Coronavírus (Covid -19) e a colaborarem na estruturação do Plano de Retomada da Economia do Turismo, foi realizada a primeira reunião ordinária de 2020 com o Conselho Estadual do Turismo (Contures). Na oportunidade a Secretaria de Turismo (Setur) apresentou a proposta do Plano de Retomada.



O Plano, elaborado pela equipe técnica da Setur, e que conta também com atividades disponibilizadas pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), foi detalhadamente reapresentado aos conselheiros. “Estas são as propostas, construídas com base nas tendências do segmento e adequadas ao nosso Estado. Agora cabe a todos nós aprimorarmos estas atividades para que, quando as autoridades de saúde permitirem, possamos executá-las”, afirmou o secretário de Estado de Turismo, Dorval Uliana.

O secretário enfatizou que reuniões on-line serão realizadas com grupos específicos. “Mesmo que nosso Plano não tenha uma data, estamos focados em organizar as atividades propostas pela equipe técnica da Setur e representantes do segmento, bem como as instituições que estão nos apoiando para que, quando pudermos executar, seja da forma mais assertiva possível”, comentou .



Entre as atividades programadas está a reativação da campanha de promoção do destino ES, lançada em novembro. “Ela está atual e foi feita com muito carinho, utilizando toda a linguagem moderna das redes sociais. Evitaremos, assim, custos com produção de novos materiais de mídia”, explicou Uliana.



Um dos desafios propostos no Plano de Retomada é estimular o capixaba a revisitar lugares incríveis de sua memória afetiva e, até mesmo, a descobrir cidades, monumentos, festas, cenários naturais que ele ainda não teve a oportunidade de se encantar dentro do nosso Estado.



Ainda na reunião, Uliana convidou todos os membros do Contures e suas entidades representativas a compartilharem a responsabilidade pelo Plano de Retomada, justificando que “se a pandemia de Covid-19 afeta a todos, todos podem e devem contribuir para a solução desta tragédia mundial”.



Um calendário de reuniões técnicas será formatado para que a Setur, junto com Contures, Sebrae e Senar, organizem a execução das ações de retomada.



Conselho

O Conselho Estadual de Turismo (Contures) é constituído por representantes das instituições que representam o segmento bem como os responsáveis pelas Instâncias de Governança das dez Regiões Turísticas do Espírito Santo. São 24 assentos divididos em comissões: Comissão de Promoção Turística; Comissão de Gestão e Regionalização; Comissão de Qualificação Profissional; Comissão de Infraestrutura Turística.