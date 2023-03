Setur e IJSN divulgam resultados da pesquisa Carnaval 2023

today23 de março de 2023 remove_red_eye29

A Secretaria de Turismo (Setur) divulgou, nessa quarta-feira (22), o resultado da pesquisa de Carnaval, realizada pelo Observatório do Turismo com a empresa contratada Consulting Brasil – Consultoria e Inteligência em Negócios. A pesquisa teve como objetivo identificar o perfil dos turistas que visitaram o Espírito Santo durante o carnaval de 2023.

A apresentação da coleta aconteceu em parceria com o Instituto Jones Santos Neves (IJSN), que na ocasião apresentou o Boletim da Economia do Turismo referente ao 4° trimestre de 2022.

O secretário de Estado de Turismo, Werverson Meireles, agradeceu a oportunidade de parceria com o Instituto Jones Santos Neves. “O boletim de economia e a pesquisa de carnaval têm grande importância para a Setur, pois a partir dessas informações é que a Secretaria cria políticas públicas de fomento e faz o planejamento para o setor no Estado”, disse.

O encontro começou com o Instituto apresentando o Boletim da Economia do Turismo. O material traz um retrato da economia do turismo com base nas atividades relacionadas ao segmento, trazendo dados do quarto trimestre e o acumulado de todo o ano de 2022. A pesquisa compara os resultados econômicos do turismo no ano de 2022 com anos anteriores e a média brasileira, além de analisar os resultados de cada segmento do turismo e englobar também os dados das microrregiões e regiões turísticas do Espírito Santo

A apresentação do boletim foi dividida em duas partes. No primeiro momento, foram apresentados os resultados em nível estadual pelo coordenador de Estudos Econômicos do IJSN, Antônio Rocha. O coordenador destacou que o turismo capixaba cresceu economicamente em 25,5% no ano de 2022, com variação interanual de 7% no quarto trimestre, que colocou o Estado na nona posição de crescimento, acima da Bahia. Além disso, a receita arrecadada com atividades turísticas subiu 42,9% de 2021 para 2022, mostrando que atividade turística no Espírito Santo cresceu consideravelmente em relação ao pré-pandemia e, especialmente, ao ano de 2021.

“O turismo é um setor importante que representa aproximadamente 7% da nossa economia e abriga cerca de 180 mil pessoas ocupadas em suas atividades. O bom andamento do turismo reflete também no bom desempenho da economia capixaba”, explicou o coordenador de Estudos Econômicos do IJSN, Antonio Ricardo Freislebem da Rocha.

Após a conclusão da análise trimestral, foram apresentados os resultados Anuais, em que os dados obtidos mostraram que o rendimento médio do turismo capixaba não só se recuperou em comparação a 2021, como também superou o rendimento médio do Brasil. Além disso, o Espírito Santo reduziu a informalidade no turismo em relação ao Brasil, tendo 63,6% dos profissionais que trabalham no setor turístico devidamente formalizados em comparação com a média nacional de 52,9%.

O diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves, Pablo Lira, destacou o crescimento do turismo no Estado. “Pelo segundo ano consecutivo, o Espírito Santo alcançou resultados positivos na economia do turismo. Houve crescimento na atividade, na renda e na geração de empregos. Isso demonstra o caráter estratégico do turismo para o desenvolvimento do nosso Estado”, pontuou Pablo Lira.

Num segundo momento, a Secretaria de Turismo (Setur) apresentou a Pesquisa Carnaval 2023. A coleta ocorreu entre os dias 17 e 22 de janeiro e entrevistou 1894 pessoas, que visitaram 17 municípios capixabas.

O estudo mostrou que pessoas de 21 Estados brasileiros visitaram o Espírito Santo no Carnaval e 31,4% apontaram que o maior motivo da visita foram os atrativos naturais capixabas. O gasto médio do turista ficou em R$ 103,50, com destaque para Santa Teresa, onde o gasto médio ultrapassou R$ 200,00.

A pesquisa também mostrou que hospedagens em pousadas aumentaram consideravelmente na comparação com 2021, quando foi realizada a última pesquisa. Há dois anos, pousadas estavam em 4° lugar no ranking de locais de hospedagens, saindo de 12 para 21%, em 2023. Casa de parentes e amigos ficou em primeiro lugar nas duas pesquisas, mas de 2021 para este ano houve uma queda de quase 10%.

“Outro dado relevante é que 23,4% dos turistas que vêm ao Estado pela primeira vez, buscam informações em redes sociais, isso mostra a importância do digital na divulgação e promoção dos destinos turísticos”, completou o secretário Weverson Meireles.

Os resultados do estudo também reforçaram a atuação do poder público no trabalho de melhoria dos serviços públicos nas regiões turísticas. “A segurança pública, por exemplo, foi avaliada como ótima e boa por 90,5% dos entrevistados, limpeza pública 86%, e sinalização turística rodoviária, foram bem avaliados por 84%. Resultado positivo das políticas públicas do Governo do Estado”, pontuou o secretário.

A pesquisa também pediu para o entrevistado avaliar a gastronomia e a hospitalidade capixaba. As iguarias do Espírito Santo ganharam nota 4,5 de 5 pontos, enquanto a hospitalidade ficou com 4,2. Por fim, 98,4% recomendariam o destino para amigos e parentes.

A coleta tem nível de confiança de 95% e margem de erro de 2,5%.

A pesquisa completa está disponível no site https://observatoriodoturismo.es.gov.br

O Boletim Economia do Turismo no Espírito Santo está disponível em: http://www.ijsn.es.gov.br/artigos/6432-economia-do-turismo-no-espirito-santo-4-trimestre-de-2022