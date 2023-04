Setur inicia capacitação para prestadores de serviços turísticos, veja municípios contemplados

A Secretaria de Turismo (Setur), por meio da Gerência de Gestão de Turismo, em parceria com as prefeituras, deu início, na segunda-feira (10), aos cursos de capacitação que integram o Programa de Qualificação para o Turismo. Nove municípios serão contemplados entre os meses de abril e maio.

São eles: Dores do Rio Preto, Vargem Alta, Castelo, Venda Nova do Imigrante, Guarapari, Divino de São Lourenço, Alegre, Piúma e Marataízes. As capacitações serão de Cozinha Italiana, Cozinha Mediterrânea, Camareira, Garçom, Bem Receber o Turista e Técnicas para Monitor de Turismo.

“Os cursos são uma ótima oportunidade para que os negócios turísticos melhorem a prestação de seus serviços e aumentem a competitividade. A capacitação está sendo ofertada de forma gratuita, por meio da contratação realizada pelo Governo do Estado, através da Setur. Essa entrega é muito importante para os municípios, que são os atores que conhecem melhor as demandas e arranjos produtivos locais”, explicou o secretário de Estado de Turismo, Werverson Meireles.

Confira os cursos ofertados nos meses de abril e maio:

Vargem Alta

Curso: Cozinha Italiana

10 a 12 de abril

Das 17 às 22 horas

Polo UAB – Rua Ver. Pedro Israel David – Centro

Inscrições: 28 99957-1219

Venda Nova do Imigrante

Curso: Camareira – Técnicas de Arrumação e Limpeza

10 a 28 de abril

Das 18 às 22 horas

CRAS – Rua Pedro Altoé, 84, Vila da Mata

Inscrições: 28 3546-6105

Castelo

Curso: Cozinha Mediterrânea

11 a 13 de abril

Das 08 às 13 horas

Espaço Vista Linda – Comunidade São Vitório

Inscrições: 28 3542-6300

Guarapari

Curso: Garçom – Tipos de Serviços em Restaurantes

24 a 26 de abril, 02 a 03 de maio, 08 a 10 de maio

Das 17 às 22 horas

Restaurante Caminito Cocina Argentina – Avenida Artur Arpini, s/n, Buenos Aires, Guarapari

Inscrições: 27 3362-3005

Dores do Rio Preto

Curso: Cozinha Italiana

26 a 28 de abril

Das 14 às 19 horas

Centro Multiuso Dores – Avenida Adair Furtado de Souza

Inscrições: 28 99922-1726

Divino São Lourenço

Curso: Camareira – Técnicas de Arrumação e Limpeza

08 a 12 de maio

Das 08 às 17 horas

Hospedagem Recanto Gratidão – Av. José Maria Gonçalves, s/n, Patrimônio da Penha

Inscrições: 28 99967-0891

Alegre

Curso: Bem Receber o Turista

08 a 12 de maio

Das 18 às 22 horas

Rua José Silveira Domingues – Campo de Aviação – Alegre

Inscrições: 28 3300-0103

Marataízes

Curso: Técnicas para Monitor de Turismo

15 a 30 de maio

Das 18 às 22 horas

Ed. Aruna, Rua Joaquim Gomes, esquina com Rua Santa Martha – Cidade Nova – Marataízes

Inscrições: 28 99291-9303 / 28 3532-2677

Piúma

Curso: Bem Receber o Turista

29 de maio a 02 de junho

Das 18 às 22 horas

Auditório da Escola Lacerda de Aguiar – R. Hermínia Clemente Gonçalves – Centro, Piúma – ES

Inscrições: (28) 3520-1501

Mais informações na Gerência de Gestão do Turismo, pelos telefones (27) 3636 8010 ou (27) 3636 8013, e pelo e mail [email protected].

Programa de Qualificação para o Turismo

O Programa de Qualificação para o Turismo vem sendo desenvolvido desde 2010 e suas formações são dirigidas a prestadores de serviços turísticos, empreendedores e profissionais que atuam no setor, nos municípios que integram o Mapa do Turismo Brasileiro, sendo ministradas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac.

Os cursos são voltados para pessoas que tenham interesse em atuar na área e profissionais de empresas prestadoras de serviços turísticos, nos seguintes segmentos: meios de hospedagem, bares, restaurantes e similares, guias de turismo, transportadoras turísticas, agências de viagens e demais profissionais que atuam diretamente com turistas.

Sempre com intuito de promover o desenvolvimento do turismo e estimular o crescimento socioeconômico das Regiões Turísticas, os cursos são ministrados por instrutores qualificados e criteriosamente selecionados.

De 2019 a 2022, foram atendidos 47 municípios das dez regiões turísticas, onde foram ofertadas 2.770 vagas. Em 2023, estão previstas 1.200 vagas na primeira fase do projeto, contemplando 58 municípios.