Setur realiza pesquisa com empresários e profissionais autônomos da cadeia produtiva do Turismo

today29 de Maio de 2020 remove_red_eye17

A Gerência de Estudos e Negócios Turísticos (Gentur), da Secretaria de Turismo (Setur), está realizando junto aos empresários e profissionais autônomos do setor uma pesquisa on-line. O objetivo é conhecer os impactos em decorrência da pandemia do novo Coronavírus. Participam do estudo os profissionais e empresas cadastrados no Sistema Nacional de Cadastro dos Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur).

O formulário on-line dará à Setur uma base de informações sobre as atividades impactadas, o acesso a benefícios concedidos pelo Governo do Estado, bem como um espaço para sugestões de medidas que podem auxiliar a superar a crise e retomar às atividades ao fim da pandemia.

“Com o apoio dos secretários municipais de Turismo estamos chegando até estes profissionais. As informações obtidas ajudarão tanto a Setur quanto as prefeituras no planejamento de ações de retomada da economia do turismo pós-pandemia”, afirma o secretário de Estado do Turismo, Dorval Uliana.