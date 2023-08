Sicoob Sul Litorâneo aprova sete projetos sociais em quatro municípios

Foi celebrado nesta quinta-feira, 24 de agosto, na sede de Alfredo Chaves, a assinatura dos termos de cooperação do 5º Edital de Projetos Sociais do Sicoob Sul Litorâneo.

Através do Fundo de Investimento Social (FIS) foi fechada uma parceria com 7 entidades de diferentes localidades. Desde 2019 o projeto impulsiona iniciativas sem fins lucrativos nas áreas onde Sicoob Sul Litorâneo atua. Nesse 5º edital foram aprovados sete projetos em quatro municípios, um investimento de R$ 179.524,54.

De acordo com o Sicoob, essas ações promovem oportunidades igualitárias e fortalecem a comunidade. Transformam vidas e inspiram empatia, construindo um futuro melhor para todos.

Conheça os projetos contemplados:

– Equoterapia – Clube do Cavalo de Alfredo Chaves

– Futebol Feminino – Centro de Treinamento Esportivo Capixaba – Guarapari/ES

– Crescer 2023 – Associação Crescer Com Viver – Guarapari/ES

– Bem Viver – Lar do Idoso José de Paula Beiriz – Iconha/ES

– Música e Movimento – APAE Piúma – Piúma/ES

– Creche Alegria – Casa de Acolhida e Educação Infantil – Guarapari/ES

– Semeando o Bem – Guarapari/ES