Simone Mendes estreia DVD “Cantando sua História”

today5 de março de 2024 remove_red_eye135

Faixa “Dois Tristes” conta com 1,2 milhões de streams na plataforma e é o 5° vídeo em alta no Youtube

É hit de novo! A faixa “Dois Tristes”, do novo DVD de Simone Mendes, “Cantando sua História”, não demorou para cair nas graças do público. Lançada no dia 29 de fevereiro, a canção está no top 100 do Spotify, na 90° colocação, com mais de 1.2 milhões de streams. No Youtube, a faixa possui mais de 3 milhões de views e está na 5° posição dos vídeos em alta.

Já a canção “Beleza Ignorante”, tambem desponta muito bem nas plataformas. A música está em alta no Instagram, virando trend nos vídeos utilizados pelos usuários da plataforma. Além das duas faixas, “Cantando sua História” conta também com “Me Devorando”, e “Preguiça de Conhecer Gente Nova”.

O projeto gravado em Fortaleza, no Ceará, repete a parceria com Eduardo Pepato, vencedor do Grammy Latino, que também esteve presente na produção musical do DVD anterior da cantora, “Cintilante”.

Simone manda seu recado aos fãs: “Meus amores, não tenho como agradecer todo carinho e reconhecimento de vocês. Nem nos meus melhores sonhos conseguia imaginar viver tudo isso em minha carreira. Minha eterna gratidão a todos”.