Sine Móvel de Vila Velha oferece mais 460 vagas de emprego em ação no Terminal de Itaparica

today19 de março de 2024 remove_red_eye39

Atendimento ao público será realizado de 6h às 13h nesta quarta e quinta-feiras (20 e 21)

Depois do sucesso das duas edições do “Feirão do Emprego” que aconteceram poucas semanas atrás, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha disponibilizará mais 460 novas vagas de emprego na cidade, em mais uma ação do Sine Móvel nesta quarta e quinta-feira (20 e 21), no Terminal de Itaparica.

Durante os dois dias do evento, a equipe do Sine de Vila Velha estará atendendo ao público no período de 06h às 13h. No local, os interessados serão cadastrados e encaminhados para entrevistas de emprego em várias empresas do mercado formal do município.

Há oportunidades para trabalhadores das mais diversas áreas de atuação e funções profissionais, como: açougueiro; atendente de bar; atendente de lanchonete; atendente de lojas; atendente de padaria; auxiliar de confeiteiro; auxiliar de costureira (no acabamento); auxiliar de limpeza; auxiliar de logística; auxiliar de pessoal; auxiliar técnico de refrigeração; caixa (supermercados); carpinteiro; confeiteiro; consultor de vendas; costureira em geral; cozinheiro geral e eletricista.

Também há vagas para embalador (a mão); encarregado de frios; fiscal de loja; instalador de estação de TV; jardineiro; mecânico; lanterneiro de automóveis; mecânico de automóvel; mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de refrigeração e climatização; motofretista; oficial de manutenção predial; passadeira de peças confeccionadas; pedreiro; perfumista; pintor de obras; porteiro; recepcionista atendente; recreador; repositor em supermercados; serralheiro; técnico de refrigeração (instalação) e vendedor em comércio atacadista, entre outros.

Como se cadastrar

Para concorrer a um dos 460 postos de trabalho em oferta nesta ação do Sine de Vila Velha, o candidato deve comparecer ao Terminal de Itaparica levando comprovante de residência (para provar que reside na cidade), documentos pessoais (RG e CPF) e Carteira de Trabalho. Quem tiver currículo, também deve apresentá-lo, para facilitar e agilizar o atendimento.

“Essa é mais uma iniciativa coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, por meio do Sine, com o objetivo de levar diretamente aos cidadãos novas oportunidades para a conquista de uma vaga de trabalho com carteira assinada, em empresas que funcionam na própria cidade. E a escolha do Terminal de Itaparica para esta ação é porque assim, a população pode pagar uma única passagem para conseguir atendimento, o que gera economia de dinheiro e também de tempo, para se deslocar”, informa o secretário da pasta, Everaldo Colodetti.

Segundo ele, este atendimento do Sine Móvel visa fortalecer a integração entre as demandas do mercado local e a oferta de força de trabalho em Vila Velha. “Essa união de fatores vem ajudando a promover o desenvolvimento econômico da cidade e possibilitando a captação de mão de obra interessada, por meio de um acesso mais facilitado aos empregos. Com isso, buscamos não apenas preencher postos de trabalho, mas também estimular o crescimento profissional e a estabilidade financeira dos trabalhadores”, apontou Colodetti.

Gabriela Bicalho, Diretora do Sine de Vila Velha, ressalta que o órgão continuará atendendo os trabalhadores diariamente, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h, no Subsolo-A do Boulevard Shopping: “A realização deste evento em local público de grande afluência de pessoas, prioriza o cadastramento de desempregados e/ou de interessados em ocupar as vagas de emprego disponíveis na cidade. Esta ação também cumpre a missão de ajudar as empresas que geram emprego no município a preencherem seus respectivos quadros de funcionários com trabalhadores que residem no próprio município”.